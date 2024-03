Αθλητικά

Basket League: Ένα δεκάλεπτο άντεξε ο Κολοσσός απέναντι στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός ένιωσε την αντίσταση του Κολοσσού για 15 λεπτά αλλά στη συνέχεια δεν αντιμετώπισε προβλήματα και έφτασε σε μια εύκολη επικράτηση

-

Την 18η νίκη του στο πρωτάθλημα σημείωσε ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε εύκολα του Κολοσσού Ρόδου με 96-73 στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Basket League.

Πρώτος σκόρερ των νικητών αναδείχθηκε ο Ντίνος Μήτσογλου που σημείωσε 13 πόντους (σε 14:40 λεπτά συμμετοχής) ενώ από 11 πόντους πέτυχαν οι Σλούκας και Παπαπέτρου και από 10 οι Ναν και Γκριγκόνις.

Για τους Ροδίτες ο Τάιλερ Πόλεϊ είχε 21 πόντους ενώ 19 σημείωσε ο Σίμι Σίτου.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 51-42, 79-58, 96-73

Ένα δεκάλεπτο άντεξε ο Κολοσσός απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η ομάδα της Ρόδου ξεκίνησε εντυπωσιακά τον αγώνα και με εξαιρετική ευστοχία στα τρίποντα (6/9) το σκορ ήταν ισόπαλο στο δεκάλεπτο (26-26).

Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός ανέβασε απόδοση, περιόρισε τους Ροδίτες σε 16 πόντους τόσο στην δεύτερη όσο και την τρίτη περίοδο και προηγήθηκε με 21 πόντους (79-58) στο 30΄ για να φτάσει στη νίκη εύκολα με 96-73.

Διαιτητές: Τσώνος-Κωνσταντινίδου-Γερακίνης (Σαμαρτζή)

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Καλαϊτζάκης 9 (1), Μπαλτσερόφσκι 8, Γκραντ 4, Ναν 10 (2), Ερνανγκόμεθ 8, Μωραΐτης 4, Σλούκας 11 (2), Παπαπέτρου 11 (2), Λεσόρ 4, Γκριγκόνις 10 (3), Μήτογλου 13 (1), Μαντζούκας 4

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Σεγκούρα): Πετρούπουλος, Χατζηνικόλας, Σίτου 19, Πόλεϊ 21 (4), Περάντες 10 (2), Γκάουντλοκ 3 (1), Κολοβέρος 5, Παπαγιάννης 4, Μπιλλής 1, Καμαριανός 7 (1), Παπαδάκης (1)