Super League: Ισοπαλία με... νικητή τον Παναιτωλικό στην Καισαριανή

Η Κηφισιά προηγήθηκε δύο φορές, όμως ο Παναιτωλικός είχε τις απαντήσεις και «απέδρασε» από την Καισαριανή με ισοπαλία 2-2 στο ντέρμπι ουραγών της Super League. Ο Οζέγκοβιτς σκόραρε δις για τους γηπεδούχους (23΄πεν., 56΄) ενώ τα γκολ για την ομάδα του Αγρινίου σημείωσαν οι Ζοάο Πέδρο (54΄), Μλάντεν (77΄).

Σε τέτοια παιχνίδια το πλεονέκτημα έχει εκείνος που θέλει περισσότερο τη νίκη. Και είναι αλήθεια ότι στο πρώτο ημίχρονο μόνο η Κηφισιά υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο του «Μιχάλης Κρητικόπουλος». Η ανωτερότητά της καρποφόρησε στο 23΄ με πέναλτι του Όγκνιεν Οζέγκοβιτς, το οποίο κέρδισε ο ίδιος σε μαρκάρισμα από τον Μάριο Οικονόμου. Τα 11 γκολ έφτασε ο Σέρβος ο οποίος εξελίσσεται σε πολύ μεγάλη «μορφή» της Κηφισιάς στην παρθενική της παρουσία στη Super League.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να δημιουργούν ευκαιρίες, αλλά ο Τσάβες ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, αποσόβησε το 2-0 και έδωσε στον Παναιτωλικό δικαίωμα να ελπίζει σε ανατροπή στο β΄ ημίχρονο. Πράγματι οι Αγρινιώτες μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και ευτύχησαν να ισοφαρίσουν στην πρώτη τους μεγάλη ευκαιρία. Ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Τορεχόν, όμως ο Ζοάο Πέδρο πήρε το «ριμπάουντ» και σκόραρε στο 54΄.

Η χαρά των φιλόξενούμενων δεν κράτησε ουτε 100... δευτερόλεπτα. Στο 56΄ από τη σέντρα του Μπιφουμά, ο Οζέγκοβιτς βρέθηκε στην «καρδιά» της άμυνας του Παναιτωλικού και με κεφαλιά έδωσε ξανά προβάδισμα στους γηπεδούχους. Στο 77΄ μετά από σύγχυση στην περιοχή της Κηφισιάς, ο Μλάντεν με εξαιρετικό γυριστό σουτ έγραψε το 2-2. Ήταν το πρώτο γκολ του Ρουμάνου με τη φανέλα του Παναιτωλικού και μπορεί να αποδειχθεί κομβικό. Έτσι, η ομάδα του Γιάννη Πετράκη κλείνει την κανονική σεζόν στη 12η θέση, έναν βαθμό πάνω από τη σημερινή της αντίπαλο και δύο από τον ουραγό ΠΑΣ Γιάννινα.

Διαιτητής: Στάθης Γκορτσίλας

Κίτρινες: Τζανάτζια, Μιλίτσεβιτς, Γιόβαντσιτς - Μλάντεν, Ζοάο Πέδρο, Πέρες, Χατζηθεοδωρίδης

ΚΗΦΙΣΙΑ (Κώστας Μπάκος): Αναγνωστόπουλος, Βαφέας, Γκόμπελιτς, Σολόα, Τεϊσέιρα, Τσανάτζια (52΄ Γιόβαντσιτς), Μιλίτσεβιτς, Μενέντεθ (81΄ Τετέι), Μπιφούμα (68΄ Κλωναρίδης), Σάντος, Οζέγκοβιτς.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Οικονόμου, Μλάντεν, Στάγιτς (77΄ Καρέλης), Λιάβας (65΄ Μαυρίας), Χουάνπι, Τσιγγάρας (72΄ Φακούντο Πέρες), Ντουάρτε (72΄ Χατζηθεοδωρίδης), Τορεχόν, Λομόνακο (65΄ Σενγκέλια), Πέδρο.

