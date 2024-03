Κοινωνία

Αστυνομία: Χιλιάδες έλεγχοι και συλλήψεις σε όλη τη χώρα

Αυξημένοι είναι οι έλεγχοι στους δρόμους όλης της χώρας, με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Στοχευμένες αστυνομικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την επικράτεια το τελευταίο εικοσιτετράωρο, στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών.

Στις δράσεις έλαβαν μέρος κλιμάκια με τη συμμετοχή αστυνομικών εμφανούς και αφανούς αστυνόμευσης, από διάφορες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά επιχειρησιακά σχέδια και δίνοντας έμφαση σε περιοχές και οικισμούς όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω δράσεων σε ολόκληρη τη χώρα ελέγχθηκαν συνολικά 26.769 άτομα και 19.481 οχήματα, ενώ

συνελήφθησαν 392 άτομα για διάφορα αδικήματα,

προσήχθησαν 1.113 άτομα,

βεβαιώθηκαν 5.457 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. , 43 για παράβαση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και 5 για ηχόμετρα,

, 43 για παράβαση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και 5 για ηχόμετρα, ακινητοποιήθηκαν 397 οχήματα.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «Οι στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.»

