ΕΚΑΒ: Η απάντηση για τη διακομιδή παιδιού από τα Ιωάννινα στην Αθήνα με ίδιο μέσο

Η απάντηση του ΕΚΑΒ σε καταγγελία για άρνηση διακομιδής παιδιού από νοσοκομείο των Ιωαννίνων σε νοσοκομείο των Αθηνών.

Αναφορικά με καταγγελία που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας τα τελευταία 24ώρα, σχετικά με την άρνηση του Παραρτήματος του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων για την πραγματοποίηση διανοσοκομειακής διακομιδής παιδιού, από το Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων προς το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στην Αθήνα, λόγω λήξης της βάρδιας των διασωστών, και κατόπιν διερεύνησης του περιστατικού εκ της Διευθύνσεως του Παραρτήματος του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων, θα θέλαμε να αποσαφηνίσουμε τα εξής:

Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024 στις 2:50 πμ το τηλεφωνικό κέντρο του Παραρτήματος του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων έλαβε κλήση από ιατρό του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, σχετικά με ερώτημα για τη δυνατότητα πραγματοποίησης διανοσοκομειακής διακομιδής παιδιού προς το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στην Αθήνα, επισημαίνοντας όμως ότι το πλήρωμα του ασθενοφόρου θα πρέπει να έχει παραδώσει το παιδί στον ιατρό αποδοχής του περιστατικού πριν τις 8:00 πμ που τελειώνει η εφημερία του Νοσοκομείου των Αθηνών. Ο τηλεφωνητής διευκρίνισε στην καλούσα ιατρό ότι με βάση την χιλιομετρική απόσταση (περίπου 420 χλμ) και τον απαιτούμενο χρόνο των πρωτοκόλλων παραλαβής και παράδοσης του ασθενούς συνδυαστικά με τα θέματα ασφάλειας που προκύπτουν, δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί την άφιξη του ασθενοφόρου στην Αθήνα πριν τις 8:00 πμ που έληγε η εφημερία του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα στις 3:10 πμ, η ιατρός από το Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων ξανακάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο του Παραρτήματος του ΕΚΑΒ Ιωάννινων και αιτήθηκε, επίσημα πλέον, την πραγματοποίηση της διανοσοκομειακής διακομιδής προς το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Στις 3:23 πμ ενεργοποιήθηκε η διαδικασία προετοιμασίας του ασθενοφόρου οχήματος για την πραγματοποίηση της διακομιδής.

Στις 3:45 πμ όμως, πραγματοποιήθηκε 3η κλήση από τη ιατρό του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων όπου αιτήθηκε την ακύρωση της διανοσοκομειακής διακομιδής, διότι με πρωτοβουλία και ιδία ευθύνη συγγενούς του παιδιού, αυτό θα μεταφερόταν στην Αθήνα με ιδιωτικό μέσο.

Εν κατακλείδι, είναι προφανές πως ουδέποτε διατυπώθηκε ή αναφέρθηκε άρνηση διακομιδής, από τα στελέχη του Παραρτήματος του ΕΚΑΒ Ιωάννινων, και πόσο μάλλον λόγω λήξης της βάρδιας τους. Αντιθέτως, αυτό που ευθαρσώς αναφέρθηκε, αφορούσε την αδυναμία εγγυημένης ώρας άφιξης του ασθενοφόρου στην Αθήνα, προ της λήξης της εφημερίας του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» (και όχι της λήξης της βάρδιας των πληρωμάτων των ασθενοφόρων), δεδομένης της χιλιομετρικής απόστασης σε σχέση με την επίτευξη της ασφαλούς μετάβασης όλων των επιβαινόντων στο σημείο προορισμού.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ, σε πανελλαδικό επίπεδο, πραγματοποιούν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο εκατοντάδες διακομιδές (είτε πρωτογενείς είτε δευτερογενείς), με πρωταρχικό μέλημα τόσο την ασφάλεια του εκάστοτε ασθενούς όσο και των ιδίων.

