Εορτολόγιο - 4 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σήμερα, 4 Μαρτίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη των:

Γερασίμου οσίου (10 του εν Ιορδάνη (475).

Μαρτύρων Παύλου και Ιουλιανής, των αυταδέλφων (273).

Ακακίου, Κοδράτου και Στρατονίκου των από δημίων, και Κόνωνος.



Η ανατολή του ήλιου είναι στις 06:51 , η δύση ήλιου στις 18:21 και η Σελήνη είναι 22.9 ημερών.

Ο βίος του όσιου Γεράσιμου

O όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης γεννήθηκε στη Λυκία τον 7ο αιώνα από ευσεβείς και ταπεινούς γονείς. Σε νεαρή ηλικία ασπάσθηκε την αίρεση των Μονοφυσιτών. Όταν όμως συνάντησε τον άγιο Ευθύμιο, βαθύτατο γνώστη και ερμηνευτή των γραφών, κατάλαβε το σφάλμα του και επέστρεψε στην ορθόδοξη αλήθεια και αφοσιώθηκε στο μοναχικό βίο. Τόση ήταν η αρετή και η γλυκύτητα του, ώστε κατάφερε να τον υπακούουν και τα αγρία ζώα, έχοντας ως υπηρέτες του ένα λιοντάρι κι έναν όνο. Αργότερα ίδρυσε κοντά στον Ιορδάνη ποταμό μεγάλη κοινοβιακή αδελφότητα, όπου και εκοιμήθη εν ειρήνη.

Πηγή: ecclesia.gr

