Παράξενα

Ινδία: Πολύνεκρη σύγκρουση τρένων λόγω...κρίκετ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απαντήθηκαν τα ερωτήματα για την πολύνεκρη τραγωδία στην Ινδία.

-

Οι οδηγοί ενός από τα δύο τρένα, που συγκρούσθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο στην Ινδία, στην νοτιοανατολική πολιτεία Άντρα Πραντές, με τραγικό απολογισμό 14 νεκρούς, δεν αντελήφθησαν το σήμα κινδύνου, επειδή παρακολουθούσαν αγώνα κρίκετ σε κινητό τηλέφωνο, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Σιδηροδρόμων και Μεταφορών της χώρας.

«Η πρόσφατη περίπτωση στο Άντρα Πραντές συνέβη επειδή ο οδηγός ατμομηχανής και ο συνάδελφος του, παρακολουθούσαν αγώνα κρίκετ», δήλωσε ο υπουργός, Ασβίνι Βαϊσνάου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India.

«Εγκαθιστούμε συστήματα που μπορούν να ανιχνεύσουν τέτοιους περισπασμούς και να διασφαλίσουν ότι οι μηχανοδηγοί και τα δευτερόλεπτα τους εστιάζονται πλήρως στη λειτουργία του τρένου», πρόσθεσε ο Ινδός υπουργός.

Η σύγκρουση σημειώθηκε κατά την διάρκεια του αγώνα Ινδία-Αγγλία για το Παγκόσμιο Κύπελλο Κρίκετ, έναν αγώνα που παρακολούθησαν στην τηλεόραση εκατοντάδες εκατομμύρια Ινδοί.

Παράλληλα, οι αρχές απέλυσαν τον σταθμάρχη και ακόμη τρεις υπαλλήλους, αφού μια εμπορευματική αμαξοστοιχία διένυσε 70 χιλιόμετρα χωρίς οδηγό για δύο ώρες τον Φεβρουάριο, ανέφεραν οι Hindustan Times.

Η Ινδία, που διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δίκτυα στον κόσμο, έχει βιώσει αρκετές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένης μιας το 1981, όταν ένα τρένο εκτροχιάστηκε ενώ διέσχιζε μια γέφυρα στη βορειοανατολική πολιτεία Μπιχάρ, σ΄ένα δυστύχημα με 800 νεκρούς.

Τον Ιούνιο του 2023, σχεδόν 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε σύγκρουση τριών τρένων στην ανατολική πολιτεία της Οντίσα.

Τα τελευταία χρόνια, η Ινδία έχει επενδύσει πολλά στον εκσυγχρονισμό του δικτύου με σύγχρονους σταθμούς και συστήματα ηλεκτρονικής σηματοδότησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Πλειστηριασμοί - Θεσσαλία: Παράταση στην αναστολή για τους πλημμυροπαθείς

Σκάνδαλο διαρροών: Στο ρωσικό ΥΠΕΞ ο Γερμανός πρέσβης

Εορτολόγιο - 4 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα