Τέμπη – Γεωργιάδης για τσιμέντωμα: Διαμορφώθηκε ο χώρος για να λειτουργήσουν οι γερανοί

Τι απάντησε εξάλλου ο υπυοργός σχετικά με την πραγματογνωμοσύνη ότι ο συρμός μετέφερε παράνομα, το εύφλεκτο υλικό ξυλόλιο.

Τον ισχυρισμό ότι το τσιμέντωμα της περιοχής του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, ήταν η μοναδική λύση για τη λειτουργία των γερανών οι οποίοι θα διενεργούσαν έρευνες στα συντρίμια, προέβαλε μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Θεσσαλονίκης «Status 107,7», ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Δεν υπάρχει κανένα μπάζωμα. Η συνωμοσιολογία καταστρέφει τη χώρα. Γίνεται το δυστύχημα. ‘Έβρεχε δυο μέρες συνεχόμενα. Τα βαγόνια έχουν εξοκείλει. Πάει η Πυροσβεστική, και πρέπει να στήσει τους γερανούς για να σηκώσει τα βαγόνια ώστε να βρει τυχόν επιζώντες και να περισυλλέξει τα πτώματα. Οι γερανοί, βάρους πολλών τόνων, πρέπει να σηκώσουν βαγόνια πολλών τόνων, και να πατήσουν σε σταθερό έδαφος. Το έδαφος από κάτω είναι σαθρό με λάσπη από τη βροχή. Και τι λέει η Πυροσβεστική; “Έγινε διαμόρφωση του χώρου προκειμένου να επιχειρήσουν οι γερανοί, να σηκώσουν τα βάρη”. Οι γερανοί χρειάζονται σταθερό πεδίο να μη βουλιάζει, γι’ αυτό και έθεσαν κάποια φερτά αντικείμενα. Πέταξαν χαλίκι και γαρμπίλι. Έκαναν το έδαφος σταθερό για να πατήσουν οι γερανοί», είπε ο Υπουργός.

«Ο Τριαντόπουλος ήταν αναρμόδιος να διατάξει τσιμέντωμα»

Ερωτηθείς για όσα είπαν οι συγγενείς των θυμάτων ότι τα τσιμέντωμα διατάχθηκε από τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε: «Ο Τριαντόπουλος δεν είχε καμία αρμοδιότητα να δώσει τέτοια εντολή δεν ξέρω πώς τον έχουν μπλέξει. Τέτοια εντολή μπορεί να δώσει μόνο η πολιτική προστασία, είτε της Περιφέρειας είτε του κράτους. Η εμπλοκή Τριαντόπουλου έγινε για να βάλουν μια συνωμοσία γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου».

«Γιατί να θέλει η κυβέρνηση να συγκαλύψει μια λαθρεμπορία»

Σε ερώτηση, τέλος, για την κατάθεση εμπειρογνώμονα ότι στην αμαξοστοιχία μεταφερόταν παράνομα, το εύφλεκτο υλικό ξυλόλιο το οποίο και προκάλεσε πυρκαγιά και θανάτους περισσότερους από όσους προκάλεσε η σύγκρουση καθαυτή, ο υπουργός απάντησε: «Εάν υπάρχει περίπτωση λόγω λαθρεμπορίας να έχει γιγαντωθεί το δυστύχημα αυτό, και αν η έκρηξη δεν ήταν από τα λάδια των τρένων των φρένων αλλά είναι λόγω ενός παρανόμου υλικού που μεταφερόταν με την εμπορική αμαξοστοιχία, εγώ προσωπικά θέλω να βρεθεί ο υπεύθυνος και να τιμωρηθεί ισόβια. Όμως αν υπάρχει θέμα λαθρεμπορίας, αυτό εις τι αφορά τη διερεύνηση του ατυχήματος σε κυβερνητικό επίπεδο; Για ποιον λόγο η κυβέρνηση να θέλει να συγκαλύψει μια λαθρεμπορία; Η συνομωσιολογία βλάπτει τη λογική».

