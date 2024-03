Κόσμος

Παράτυποι μετανάστες - Κύπρος: Πέθανε 6χρονο παιδί στη βάρκα και το πέταξαν στη θάλασσα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μία τραγωδία στη θάλασσα με θύμα ένα μικρό παιδί.

-

(εικόνα αρχείου)

Τερματίστηκαν οι έρευνες από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) για τον εντοπισμό της σορού 6χρονου παιδιού που καθ’ ομολογία του πατέρα του, πετάχθηκε στη θάλασσα όταν πέθανε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς την Κύπρο, ενώ βρισκόταν σε βάρκα με την οικογένειά του και άλλους μετανάστες.

Άκαρπες απέβησαν και οι έρευνες για εντοπισμό τριών μεταναστών που εγκατέλειψαν τη βάρκα προς αναζήτηση βοήθειας.

Τι συνέβη

Πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν ότι το ΚΣΕΔ άρχισε έρευνες από τη πρώτη στιγμή για εντοπισμό των τριών ανδρών, οι οποίοι επέβαιναν στην ίδια βάρκα, που ξεκίνησε από τη Συρία στις 20 Φεβρουαρίου, ωστόσο την εγκατέλειψαν με αυτοσχέδιες κατασκευές και κολύμπησαν με στόχο να βγουν στη στεριά και να ζητήσουν βοήθεια.

Οι έρευνες του ΚΣΕΔ τόσο για εντοπισμό της σορού του παιδιού, όσο και των τριών ανδρών τερματίστηκαν το πρωί της Κυριακής αφού, όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ «έχει χαθεί κάθε ελπίδα για ανεύρεση οποιουδήποτε ατόμου».

Νωρίτερα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα sigmalive, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Χρίστος Ανδρέου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι «το σκάφος με τους συνολικά 36 παράτυπους μετανάστες αναχώρησε από τη Συρία στις 20 Φεβρουαρίου και εντοπίστηκε από τα ραντάρ της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, 58 ναυτικά μίλια ανοικτά της Λάρνακας. Άκατοι της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας μετέβησαν στη περιοχή όπου εντόπισαν τη βάρκα, η οποία έπλεε ακυβέρνητη, σε άσχημες καιρικές συνθήκες και με τεράστιες προσπάθειες, έγινε κατορθωτή η παραλαβή των μεταναστών και η μεταφορά τους με ασφάλεια στη ξηρά» και συγκεκριμένα στη Λάρνακα, όπου τους παρασχέθηκε ανθρωπιστική βοήθεια.

Πρόσθεσε ότι «κατά τη διάρκεια ελέγχου των στοιχείων των μεταναστών, στα χαρτιά μιας οικογένειας υπήρχαν τέσσερα παιδιά, ωστόσο στη βάρκα εντοπίστηκαν μόνο τρία. Ερωτηθείς που βρισκόταν το τέταρτο παιδί, ο πατέρας ανέφερε στην Αστυνομία ότι ξεκίνησαν με τα άλλα άτομα, με βάρκα στις 20 Φεβρουαρίου από τη Συρία, ωστόσο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τελείωσαν τα τρόφιμα και τα καύσιμα με αποτέλεσμα η βάρκα να πλέει ακυβέρνητη και σε άσχημες καιρικές συνθήκες με μεγάλη τρικυμία».

«Πέταξε το παιδί στη θάλασσα»

Όπως είπε ο κ. Ανδρέου «ο πατέρας ισχυρίστηκε ότι δύο μέρες πριν από τον εντοπισμό της βάρκας, είχε πεθάνει το ένα του παιδί, ηλικίας 6 ετών, πιθανώς από ασιτία και ταλαιπωρία, με αποτέλεσμα να το πετάξει στη θάλασσα».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε ότι «ο πατέρας που ισχυρίστηκε ότι πέταξε το παιδί του στη θάλασσα, δεν έχει συλληφθεί». Σημειώνεται ότι δύο άλλα πρόσωπα, που βρίσκονταν στην βάρκα, νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση με υπερνατρίωση, αφού έπινε θαλασσινό νερό επειδή τους είχε τελειώσει το πόσιμο. Το δεύτερο πρόσωπο με αφυδάτωση και υπεργλυκαιμία”.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 22χρονος, πλοηγός της βάρκας, για υποβοήθηση μεταναστών να εισέλθουν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο άνδρας οδηγήθηκε την Παρασκευή 1η Μαρτίου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για οκτώ μέρες. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.