Super League: Το πρόγραμμα των play off και play out

Τα ντέρμπι και το πρόγραμμα των play off και play out της SuperLeague.

Με ντέρμπι «αιωνίων» στο «Γ. Καραϊσκάκης» ξεκινούν τα πλέι οφ του πρωταθλήματος της Super League την Κυριακή 10 Μαρτίου.

Σήμερα (4/3) το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε η κλήρωση, που όπως ήταν λογικό θα έβγαζε κάποιο μεγάλο παιχνίδι από την αρχή. Ταυτόχρονα, εκτός του Clasico η κληρωτίδα ανέδειξε και ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη, στην Τούμπα, ενώ στο τρίτο παιχνίδι της πρεμιέρας η Λαμία θα υποδεχθεί την ΑΕΚ.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία των πλέι οφ έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στις 12 Μαΐου.

Το πρόγραμμα των πλέι οφ:

1η αγωνιστική

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ - Άρης (κεκλεισμένων των θυρών)

Λαμία - ΑΕΚ

2η αγωνιστική

ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Άρης - Λαμία

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

3η αγωνιστική

Ολυμπιακός - Άρης

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

ΠΑΟΚ - Λαμία

4η αγωνιστική

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Άρης - Παναθηναϊκός

Λαμία - Ολυμπιακός

5η αγωνιστική

ΑΕΚ - Άρης

Παναθηναϊκός - Λαμία

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

6η αγωνιστική

Άρης - ΑΕΚ

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Λαμία - Παναθηναϊκός

7η αγωνιστική

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Άρης - Ολυμπιακός

Λαμία - ΠΑΟΚ

8η αγωνιστική

Ολυμπιακός - Λαμία

Παναθηναϊκός - Άρης

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

9η αγωνιστική

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

Λαμία - Άρης

10η αγωνιστική

ΑΕΚ - Λαμία

Άρης - ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Η βαθμολογία με την οποία θα εισέλθουν στα πλέι οφ οι ομάδες: ΠΑΟΚ 60, ΑΕΚ 59, Ολυμπιακός 57, Παναθηναϊκός 56, Άρης 42, Λαμία 34.

Τα κριτήρια κατάταξης σε περίπτωση ισοβαθμίας:

? Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες στη Stoiximan Super League (κατά την κανονική περίοδο και τα playoffs αθροιστικά, δηλαδή στα τέσσερα ματς που τέθηκαν αντιμέτωπες οι ομάδες στο πρωτάθλημα).

? Τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων συλλόγων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του πρωταθλήματος (κατά την κανονική περίοδο και τα playoffs αθροιστικά).

? Τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Όμως, εκτός από τις ομάδες που θα παλέψουν για το πρωτάθλημα και τις ευρωπαϊκές θέσεις, εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μάχη των υπόλοιπων συλλόγων της Σούπερ Λίγκας για να διατηρηθούν στην κατηγορία, μέσω των πλέι άουτ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 16 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 11 Μαΐου, χωρίς εμβόλιμες αγωνιστικές.

Το πρόγραμμα των πλέι άουτ:

1η αγωνιστική

Αστέρας Τρίπολης - Βόλος

Ατρόμητος - ΠΑΣ Γιάννινα

Κηφισιά - ΟΦΗ

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός

2η αγωνιστική

Βόλος - Κηφισιά

ΟΦΗ - Ατρόμητος

Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης

ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός

3η αγωνιστική

Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός

ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννινα

Παναιτωλικός - Βόλος

4η αγωνιστική

Βόλος - Ατρόμητος

Κηφισιά - Παναιτωλικός

Πανσερραϊκός - ΟΦΗ

ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Τρίπολης

5η αγωνιστική

Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός

Ατρόμητος - Κηφισιά

ΟΦΗ - Βόλος

Πανσερραϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα

6η αγωνιστική

Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ

Βόλος - Πανσερραϊκός

Κηφισιά - ΠΑΣ Γιάννινα

Παναιτωλικός - Ατρόμητος

7η αγωνιστική

Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης

ΟΦΗ - Παναιτωλικός

Πανσερραϊκός - Κηφισιά

ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος

Η βαθμολογία με την οποία εισέρχονται οι ομάδες στα πλέι άουτ: Αστέρας Τρίπολης 31, Ατρόμητος 28, Πανσερραϊκός 27, ΟΦΗ 25, Κηφισιά 21*, Παναιτωλικός 20, Βόλος 19*, ΠΑΣ Γιάννινα 18

* Εκκρεμεί η έφεση του Βόλου για τον αγώνα με την Κηφισιά

Τα κριτήρια κατάταξης σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων στα πλέι άουτ:

? Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες στη Stoiximan Super League (κατά την κανονική περίοδο και τα playoffs αθροιστικά, δηλαδή στα τέσσερα ματς που τέθηκαν αντιμέτωπες οι ομάδες στο πρωτάθλημα).

? Τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων συλλόγων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του πρωταθλήματος (κατά την κανονική περίοδο και τα playoffs αθροιστικά).

? Τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

