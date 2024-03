Μεντβέντεφ: η Ουκρανία ανήκει στη Ρωσία

Κόσμος

Νέες προκλήσεις από τον πρώην πρόεδρο της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και αντιπρόεδρος του συμβουλίου ασφαλείας της χώρας, δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία ανήκει στη Ρωσία και ότι οι εντάσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Μόσχας είναι χειρότερες απ’ ό,τι ήταν κατά την κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε σε δημόσια διάλεξη ότι οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις και στρατιωτικοί σύμβουλοι ήδη διεξάγουν πόλεμο στη Ρωσία.

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα θα δείξει αυτοσυγκράτηση σχετικά με την φερόμενη ως υποκλοπή συνομιλίας αξιωματικών των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων για ενδεχόμενο πλήγμα κατά της Ρωσίας, αλλά πως δεν θα το ξεχάσει.

Το πρακτορείο RIA ανέφερε ακόμα ότι ο Μεντβέντεφ δήλωσε πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη σημερινή ουκρανική ηγεσία είναι αδύνατες και ότι η όποια νέα ουκρανική κυβέρνηση θα πρέπει πρώτα να αναγνωρίσει τη «νέα πραγματικότητα» επί του πεδίου για να πραγματοποιηθούν συνομιλίες.

