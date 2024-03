Υγεία - Περιβάλλον

Απογευματινά χειρουργεία: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η Υπουργική Απόφαση

Τι ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενόψει της έναρξης λειτουργίας των απογευματινών χειρουργείων

Τις επόμενες μέρες ξεκινούν τη λειτουργία τους τα απογευματινά χειρουργεία. Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι η υπουργική απόφαση για τα απογευματινά χειρουργεία βρίσκεται ήδη στο εθνικό τυπογραφείο και με την δημοσίευσή της, θα αρχίσει άμεσα και η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων.

«Πριν από λίγο εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση η ΚΥΑ των υπουργείων Υγείας και Οικονομικών για τα απογευματινά χειρουργεία. Αυτό σημαίνει ότι στα επόμενα δύο με τρία 24ωρα θα πάρει ΦΕΚ, που σημαίνει ότι αμέσως μετά ξεκινάνε τα απογευματινά χειρουργεία στη χώρα», ανέφερε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε: «Είμαι πολύ περήφανος γι΄αυτό που γίνεται επί θητείας μου.

Πρώτα τα νομοθέτησε στη Βουλή το 1992 ο Γιώργος Σούρλας, ήρθε μετά η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τα κατήργησε, ήρθε μετά η κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη του ΠΑΣΟΚ τα ξανανομοθέτησε με Αλέκο Παπαδόπουλο, έγινε ανασχηματισμός ήρθε ο Στεφανής τα ξανακατήργησε. Ήρθε μετά η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας – ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου με υπουργούς Γεωργιάδη, Βορίδη τα ξανανομοθετήσαμε, ήρθε μετά ο Πολάκης με τον ΣΥΡΙΖΑ τα ξανακατήργησαν και μετά τα ξανανομοθέτησε ο Θάνος Πλεύρης με τη Μίνα Γκάγκα και τώρα επιτέλους, από το 1992 που το συζητάμε θα ξεκινήσουν τα απογευματινά χειρουργεία, αυτή την εβδομάδα. Είμαι πολύ περήφανος γι αυτό».

