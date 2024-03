Αθλητικά

F1 - Μπαχρέιν: Το 1ο Grand Prix ανέδειξε μεγάλο νικητή τον Φερστάπεν με συγκλονιστικό Grand Slam

Μεγάλος νικητής, αναδείχθηκε, για άλλη μια φορά, ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος διατήρησε την πρωτοκαθεδρία του παίρνοντας την 55η νίκη του!

Το κορυφαίο γεγονός του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το 1ο Grand Prix του φετινού παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1, έκανε πρεμιέρα το Σάββατο 2 Μαρτίου στην πίστα του Μπαχρέιν και όλη η δράση και οι συναρπαστικές στιγμές μεταδόθηκαν ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+. Μεγάλος νικητής, αναδείχθηκε, για άλλη μια φορά, ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος διατήρησε την πρωτοκαθεδρία του παίρνοντας την 55η νίκη του!

Παράλληλα, μια μεγάλη γιορτή στήθηκε με μια exclusive live προβολή του Bahrain Grand Prix στα Village Cinemas σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Οι φίλοι της Formula 1 έζησαν μια ξεχωριστή εμπειρία θέασης, με τη μοναδική ποιότητα εικόνας και ήχου των Village Cinemas, που τους μετέφερε ζωντανά στη πίστα του Σακχίρ στο Μπαχρέιν. Επίσης, όσοι παρευρέθηκαν στα Village Cinemas @The Mall Athens, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν πολλά happening με δώρα, αλλά και να νιώσουν σαν πραγματικοί οδηγοί της Formula 1, αφού είχαν την απόλυτη εμπειρία οδήγησης μονοθέσιου με τα Red Bull Simulator Playseats, τους απόλυτους προσομοιωτές οδήγησης.

Στην εκπομπή «FORMULA 1 SHOW» με τους Τάκη Πουρναράκη, Πάνο Σεϊτανίδη και Μαρία Θωμά, που προηγήθηκε του αγώνα, ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στο Σακχίρ, Πάνος Σεϊτανίδης, μας μετέφερε τον παλμό της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ: https://www.antenna.gr/watch/1705018/o-panos-seitanidis-mas-metaferei-ton-palmo-ligo-prin-tin-ekkinisi

ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ 1ο GRAND PRIX ΣΤΟ ΜΠΑΧΡΕΪΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ

Χωρίς μεγάλες ανατροπές, αλλά και με πραγματικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες, ολοκληρώθηκε, ο 1ος αγώνας της χρονιάς, στο νησάκι του Περσικού Κόλπου, στην έρημο του Σακχίρ. Για πρώτη φορά στην 20χρονη ιστορία του αγώνα, ο 1ος από τον 2ο είχε διαφορά πάνω από 20 sec, και για την ακρίβεια 22.4 sec. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στη βαθμολογούμενη 10αδα τερμάτισαν τα μονοθέσια των 5 κορυφαίων ομάδων. Η αυστριακή ομάδα, η Red Bull, κατέκτησε τις 2 πρώτες θέσεις, αφήνοντας στην 3η θέση τη Ferrari. H υστέρηση απόδοσης του Hamilton, που εκκίνησε 9ος αλλά δεν βρήκε ποτέ ρυθμό στον αγώνα, αλλά και τα λάθη του Piastri, μπέρδεψαν τις Mercedes με τις McLaren και έτσι δεν είχαμε απόλυτη ομοιομορφία αποτελεσμάτων. Πιο πίσω, οι RB έδωσαν μάχη με τη Ηaas του Magnussen, με τον Tsunoda να μην κρύβει τον εκνευρισμό του, όταν του ζητήθηκε ν’ αφήσει το Ricciardo να περάσει. Μάλιστα, είχαμε και ένταση, ανάμεσα στους δυο οδηγούς της ομάδας στο γύρο εξόδου από την πίστα.

Η θερμοκρασία του οδοστρώματος παρέμεινε χαμηλά στους 23 βαθμούς Κελσίου, το οποίο βοήθησε στη διαχείριση των ελαστικών, αν και κανένας οδηγός δεν επιχείρησε να κάνει μόνο μια αλλαγή. Για τον Verstappen δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει τη σεζόν από το Grand Slam: Κέρδισε τον αγώνα, από την pole position, χωρίς να χάσει το προβάδισμα σε κανέναν από τους 57 γύρους. Ο Ολλανδός, εξασφάλισε, επίσης, τον βαθμό του ταχύτερου γύρου (με χρόνο 1'32"608 στον 39ο γύρο, χρόνο 1 ½ δευτερόλεπτο ταχύτερο από τον 2ο καλύτερο, που έθεσε ο Charles Leclerc με 1'34"090). Το Grand Slam ήταν το 5o του Ολλανδού πρωταθλητή, γεγονός που τον τοποθετεί μαζί με τον Alberto Ascari και τον Michael Schumacher, στην 3η θέση στη λίστα των GC (μπροστά τους είναι ο Lewis Hamilton και ο Jim Clark ). Όσο για τη Red Bull, με 114 νίκες, έφτασε τη Williams στην 4η θέση της σχετικής λίστας.

Όσον αφορά στη χρήση και στη στρατηγική των ελαστικών, ο αγώνας εξελίχθηκε σχεδόν όπως αναμενόταν. Όλοι οι οδηγοί εκκίνησαν με μαλακά ελαστικά, προτού περάσουν στα σκληρά. Στη Red Bull, που είχαν μόνο ένα διαθέσιμο σετ σκληρής γόμας C1, χρησιμοποίησαν στο τέλος ξανά τη μαλακή γόμα C3, που είχαν εξοικονομήσει από τις κατατακτήριες δοκιμές. Η συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών, επέλεξε το δεύτερο σετ σκληρής γόμας για το τρίτο και τελευταίο μέρος. Οι εξαιρέσεις μπορούν να μετρηθούν στα δάχτυλα του ενός χεριού: ο Nico Hulkenberg, που αναγκάστηκε να μπει στο pit στον 1Ο γύρο, μετά από μια σύγκρουση στην εκκίνηση, έκανε 3 αλλαγές, όπως και οι Pierre Gasly (Alpine) και Logan Sargeant (Williams). Ο Daniel Ricciardo (Racing Bulls) έκανε δύο αλλαγές, επιλέγοντας ένα νέο σετ μαλακής γόμας C3 για να τερματίσει τον αγώνα.

Δείτε το σχετικό βίντεο με τις επιδόσεις του Μαξ Φερστάπεν εδώ: https://www.antenna.gr/watch/1705098/synexise-me-fora-apo-to-2023-i-red-bull-racing

Η τελική κατάταξη του 1ου Grand Prix στο Μπαχρέιν έχει ως εξής:

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο μεγάλος νικητής του 1ου Grand Prix της χρονιάς, ο Μαξ Φερστάπεν, δήλωσε: "Είναι απίστευτο. Νομίζω ότι πήγε καλύτερα από το αναμενόμενο. Το μονοθέσιο ήταν πολύ ωραίο στην οδήγηση, ανεξαρτήτως ελαστικών είχαμε δυνατό ρυθμό. Ήταν πολύ ευχάριστο να οδηγείς σήμερα, μείναμε πραγματικά μακριά από προβλήματα και είναι ένα υπέροχο ξεκίνημα για τη χρονιά – δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερο. Είναι πολύ ιδιαίτερο να έχεις τέτοιες μέρες γιατί δεν συμβαίνει τόσο συχνά, να πάνε τέλεια όλα. Εκκίνησα καλά, η πρώτη στροφή είναι μια πολύ σφιχτή φουρκέτα, οπότε θες την εσωτερική για να είσαι ασφαλής, και βασικά από εκεί και πέρα επικεντρωθήκαμε στον δικό μας αγώνα. Είναι μια μεγάλη σεζόν, τώρα, δυο μέρες ξεκούρασης και πάμε ξανά».

Δείτε τις δηλώσεις των Φερστάπεν, Πέρεζ και Σάινθ μετά το τέλος του αγώνα εδώ: https://www.antenna.gr/watch/1679426/oi-diloseis-ton-verstappen-norris-kai-alonso

Επόμενο ραντεβού των κορυφαίων πιλότων της Formula 1 στη Σαουδική Αραβία, το Σάββατο 9 Μαρτίου, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ στις 19:00 και σε μαγνητοσκόπηση στις 23:00 στον ΑΝΤ1. Μην τον χάσετε!

