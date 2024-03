Αθλητικά

Περιστέρι - Ολυμπιακός: νίκη... περίπατος για τους ερυθρόλευκους

Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν άνετα κόντρα στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Οι «ερυθρόλευκοι» -που παρατάχθηκαν για άλλο ένα ματς χωρίς τους τραυματίες Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Νας Μήτρου-Λονγκ και Νίκολα Μιλουτίνοβ- «καρδιοχτύπησαν» βλέποντας στο 9’ τον Τόμας Γουόκαπ να πέφτει άτσαλα στο παρκέ και να αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αριστερό αστράγαλο, μένοντας εκτός για το υπόλοιπο του αγώνα.

Η απουσία του (θα υποβληθεί άμεσα σε εξετάσεις) δεν επηρέασε την εικόνα των «ερυθρόλευκων» που είχαν εντυπωσιακό πλουραλισμό στην επίθεση (με κορυφαίο τον Πίτερς των 19 πόντων και των 8 ριμπάουντ) και απροσπέλαστη άμυνα που δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να διεκδικήσουν κάτι απ’ το παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 14-25, 39-48, 48-70, 67-85

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ δυνατά κι «έχτισαν» εξαρχής μία διψήφια διαφορά την οποία συντήρησε με ευκολία ως τα μέσα της δεύτερης περιόδου. Οι φωνές του Βασίλη Σπανούλη «ξύπνησαν» για λίγο τους παίκτες του Περιστερίου που με επιθετικές αιχμές τους Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και Χουγκάζ μείωσαν στους 4 πόντους, αλλά το «ξέσπασμά» τους δεν είχε συνέχεια.

Ο Ολυμπιακός έφερε γρήγορα το παιχνίδι και πάλι στα μέτρα του, έχοντας σε τρομερή βραδιά τον Άλεκ Πίτερς κι από το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου «απογείωσε» τη διαφορά, φτάνοντας και στο +28 (50-78) στο 34’ ση μεγαλύτερη τιμή της.

Τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή ο Βασίλης Σπανούλης για διαμαρτυρία, με το παιχνίδι να έχει κριθεί προ πολλού...

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Ράγκλαντ 2, Ντάγκουμπιτς 2, Λαβ 3 (1), Κασελάκης 6 (2), Τόμπσον 10, Ε. Μήτρου-Λονγκ 12 (2), Ξανθόπουλος, Πουλιανίτης 3 (1), Ρένφρο 2, Γουίλιαμς 8 (1), Χουγκάζ 10 (2), Ζούγρης 7.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2, Κάνααν 13 (3), Φαλ 4, Παπανικολάου 7 (1), Πίτερς 19 (2), Ράιτ 9, Λούντζης 12 (3), Ροζακέας, Πετρούσεφ 10, Τανούλης, ΜακΚίσικ 9 (2), Αμπόσι.

