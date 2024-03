Γερμανία: Γυναίκα κρατά ομήρους 15 άτομα (βίντεο)

Συναγερμός στη Γερμανία με την γυναίκα που κρατά ομήρους 15 άτομα μέσα σε νοσοκομείο.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει σε νοσοκομείο στο Άαχεν της Γερμανίας όπου μία γυναίκα κρατά ομήρους περίπου 15 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είναι 65 ετών και εισέβαλε στο νοσοκομείο το απόγευμα της Δευτέρας.

Δεν είναι σαφές ποια ήταν τα κίνητρα της γυναίκας.

Αστυνομικοί κλήθηκαν στο νοσοκομείο Luisen στο Άαχεν μετά από αναφορές για πιθανή κατάσταση «ομηρίας».

Ένα ελικόπτερο κάνει κύκλους πάνω από το νοσοκομείο.

Η αστυνομία της πόλης είπε ότι μια 65χρονη γυναίκα εισήλθε μέσα σε ένα από τα δωμάτια της κλινικής προτού το προσωπικό παρατηρήσει «καπνό»,καθώς η γυναίκα έβαλε φωτιά σε ένα αντικείμενο μέσα στο νοσοκομείο, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα.

Μεγάλη αστυνομική δύναμη παρέμεινε στη θέση της στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο το απόγευμα της Δευτέρας. Γίνεται αντιληπτό ότι οι ασθενείς στα γύρω δωμάτια απομακρύνθηκαν από το κτίριο, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς κατά τη στιγμή της γραφής.



Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Δευτέρας, η αστυνομία του Άαχεν είπε: «Σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, μια γυναίκα 65 ετών εισήλθε στο νοσοκομείο το απόγευμα.

«Λίγο αργότερα, οι υπάλληλοι παρατήρησαν να αναπτύσσεται καπνός κοντά στη γυναίκα. Η 65χρονη πλέον έχει ταμπουρωθεί σε ένα δωμάτιο. Τα γύρω δωμάτια έχουν εκκενωθεί. Ειδικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο».

Το Luisenhospital είναι μια κλινική με 378 κλίνες και 12 εξειδικευμένα τμήματα. Το νοσοκομείο απασχολεί περίπου 1.600 άτομα.

