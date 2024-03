Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Παρατείνεται η προφυλάκισή της

Για πόσο ακόμη παρατείνεται η προφυλάκιση της Πισπιρίγκου

Την παράταση της προσωρινής κράτησης της Ρούλας Πισπιρίγκου αποφάσισε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο. Η κράτησή της θα παραταθεί για ακόμη έξι μήνες μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Όπως σημείωσε η εισαγγελέας, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής της κατηγορουμένης, η οποία είναι ύποπτη τέλεσης νέων πράξεων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Κατά την εισαγγελική κρίση που υιοθέτησε ομόφωνα το δικαστήριο, «προκύπτουν σοβαρές ένδειξεις ενοχής σε βάρος της κατηγορουμένης από το παραπεμπτικό βούλευμα, αλλά και από το συμπέρασμα της ιατροδικαστικής γνωμάτευσης των Καρακούκη – Καλόγρια. Πρόκειται για θανάτους αναπάντεχους και απροσδιόριστους που έλαβαν χώρα με μόνο την παρουσία της μητέρας».

Όπως είναι γνωστό, η Ρούλα Πισπιρίγκου δικάζεται και για την υπόθεση του θανάτου της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας για την οποία η εισαγγελέας της έδρας έχει ήδη ζητήσει την ενοχή της και η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της αγόρευσης του δικηγόρου της Αλέξη Κούγια μετά το τέλος της οποίας θα εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου.

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη δίκη, αυτή είναι ακόμα στην αρχή της και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι να φτάσει η ώρα της ετυμηγορία και αυτού του δικαστηρίου.





