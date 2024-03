Υγεία - Περιβάλλον

Κώς - Καταγγελία: Ξέχασαν γάζες στο σώμα της μετά από εγχείρηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι καταγγέλει η γυναίκα, που όπως είπε μετά από εγχείρηση, είχαν ξεχάσει γάζες μέσα στο σώμα της.

-

Μία γυναίκα από την Κω έκανε μία απίστευτη καταγγελία, για ιατρική αμέλεια κατά γιατρού και μαίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το kosnews24.gr πρόκειται για περιστατικό που σημειώθηκε την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου στο νοσοκομείο του νησιού, όπου η νεαρή κοπέλα πραγματοποίησε χειρουργείο γυναικολογικής φύσεως.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, για ημέρες μετά το χειρουργείο η 28χρονη ένιωθε δυνατούς πόνους, με αποτέλεσμα την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου να μεταβεί σε ιδιώτη γυναικολόγο για να εξεταστεί.

Στην εξέταση που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι στο σώμα της κοπέλας είχαν ξεχαστεί γάζες. Η κοπέλα στη συνέχεια μετέβη στο νοσοκομείο της Κω όπου μετά από νέα επέμβαση της αφαιρέθηκαν οι γάζες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Ένας νεκρός από ανατροπή αυτοκινήτου

Επίθεση με μαχαίρι στην Ερμού: προφυλακιστέος ο δράστης

Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν τις προτομές των Μακεδονομάχων