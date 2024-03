Υγεία - Περιβάλλον

Απογευματινά χειρουργεία: Υπεγράφη η ΚΥΑ - Τι περιλαμβάνει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι είναι οι στόχοι της Υπουργικής Απόφασης σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

-

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση από τα υπουργεία Υγείας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα απογευματινά χειρουργεία, δηλαδή για επεμβάσεις και άλλες επεμβατικές πράξεις που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας των νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Την κοινή ΚΥΑ υπέγραψαν σημερα ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς.

«Στο εξής, χιλιάδες ασθενείς που περιμένουν από μήνες έως χρόνια να χειρουργηθούν, θα μπορούν να βρουν διέξοδο στα απογευματινά χειρουργεία με κόστος πολύ χαμηλότερο από μια ιδιωτική κλινική. Πιστεύω πολύ σε αυτό το μέτρο και θεωρώ ότι θα "αγκαλιαστεί" αμέσως και από το προσωπικό των νοσοκομείων και από τους ασθενείς. Συνεχίζουμε σταθερά στις μεταρρυθμίσεις για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας αντάξιο των προσδοκιών των Ελλήνων πολιτών», δήλωσε με αφορμή την υπογραφή της ΚΥΑ ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης, προσθέτοντας πως με σχέδιο και όραμα για την υγειονομική μετάβαση στην Υγεία του αύριο, εισάγεται ο θεσμός των απογευματινών χειρουργείων με στόχο, από τη μία να μειωθούν οι λίστες αναμονής των ασθενών που περιμένουν να χειρουργηθούν και από την άλλη να αυξηθούν τα εισοδήματα των γιατρών και νοσηλευτών που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, συμπλήρωσε: «Με διαφάνεια και έλεγχο, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των τακτικών χειρουργείων, δίνουμε μία επιπλέον επιλογή στους συμπολίτες μας αξιοποιώντας στο μέγιστο τις δυνατότητες του ΕΣΥ. Στόχος μας είναι να εξυπηρετηθούν άμεσα και αποτελεσματικά όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας λαμβάνοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Η χρηματοδότηση 60 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την πραγματοποίηση πάνω από 50.000 χειρουργείων που βρίσκονται σε αναμονή εδώ και μήνες καθώς και η Ενιαία Ψηφιακή Λίστα Χειρουργείων αποτελούν ουσιαστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση».

Ολόκληρη η ΚΥΑ

Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η σημερινή Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη λειτουργία των απογευματινών – επί πληρωμή – χειρουργείων, είναι απλά ο “τιμοκατάλογος” για το πόσο θα πληρώνουν οι ασθενείς στο κατ’ όνομα δημόσιο σύστημα υγείας για να χειρουργηθούν. Η κυβέρνηση της ΝΔ θεσμοθετώντας το νόμιμο φακελάκι ξεπέρασε και τον εαυτό της! Οι ασθενείς δεν θα μπορούν να χειρουργηθούν το πρωί, γιατί οι χειρουργικές αίθουσες και το προσωπικό είναι λιγοστά. Όποιος, όμως, έχει λεφτά θα χειρουργηθεί το απόγευμα στις ίδιες αίθουσες και από το ίδιο προσωπικό! Επιβεβαιώνεται η θέση του ΚΚΕ, ότι με την πολιτική της ιδιωτικοποίησης που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις και απογείωσε αυτή της ΝΔ, εμπορευματοποιείται περισσότερο το σύστημα υγείας και απομακρύνεται η δυνατότητα έγκαιρης και δωρεάν πρόσβασης σε μια σειρά αναγκαίων υπηρεσιών περίθαλψης για το λαό. Ο λαός δεν έχει ανάγκη από ένα φθηνότερο ιδιωτικό σύστημα μέσα στο δημόσιο. Χρειάζεται σύγχρονο, ποιοτικό, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, στελεχωμένο επαρκώς με μόνιμο προσωπικό που θα αμείβεται αξιοπρεπώς με βάση τις σύγχρονες ανάγκες».

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με μαχαίρι στην Ερμού: προφυλακιστέος ο δράστης

Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν τις προτομές των Μακεδονομάχων

Κώς - Καταγγελία: Ξέχασαν γάζες στο σώμα της μετά από εγχείρηση