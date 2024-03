Κοινωνία

Επίθεση με μαχαίρι στην Ερμού: Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο πατέρας της 22χρονης

Τι ανέφερε στον ΑΝΤ1 για την προφυλάκιση του δράστη και την κατάσταση της υγείας της κόρης του.

Της Αντιγόνης Θάνου

Το δρόμο για την φυλακή πήρε ο 32χρονος από το Ιράκ, μετα την τρίωρη απολογία του, ο οποίος μαχαίρωσε και τραυμάτισε την περασμένη Παρασκευή στην Ερμού μία 22χρονη, που πήγαινε στην εργασία της.

Ο ίδιος απολογήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έγινε χωρίς την παρουσία δικηγόρου.

Ο πατέρας της κοπέλας, αμέσως μετά την απόφαση του Εισαγγελέα και ανακριτή μίλησε στον ΑΝΤ1.

Όταν ρωτήθηκε εάν ενημερώθηκε για την προφυλάκιση του δράστη ανέφερε «Ενημερώθηκα ναι. Πως να αισθάνομαι, όχι μόνο εγώ όλος ο κόσμος αυτό ήθελε, όχι μόνο εγώ ως πατέρας όλος ο κόσμος αυτό ήθελε».

Ο κατηγορούμενος ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα μια ημέρα πριν κάνει την επίθεση, φέρεται να είχε υποστηρίξει στην αστυνομία ,πως μαχαίρωσε την άτυχη κοπέλα επειδή θεώρησε πως είναι πράκτορας των Γερμανών και τον παρακολουθεί.

Η κοπέλα όπως λέει ο πατέρας της, βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. « Το παιδί δεν θέλει να ακούει τίποτα για αυτό το θέμα και μας είπαν να μην δείχνουμε και εμείς. Όταν έρθει η ώρα θα της μιλήσουμε. »