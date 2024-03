Υγεία - Περιβάλλον

Μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού: Η πρώτη γυναίκα που μένει έγκυος στην Ελλάδα μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ελπίδα «γεννά» η περίπτωση της Ειρήνης που κατάφερε να μείνει έγκυος με μία σπάνια μέθοδο και αφού πέρασε δύο φορές καρκίνο.

Της Κατερίνας Χαραλαμπάκου

Στον ΑΝΤ1 μίλησε η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που έμεινε έγκυος μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού, λόγω καρκίνου, τον οποίο ξεπέρασε.

«Η αιματολόγος μου είχε πει ότι, δεν θα καταφέρω να κάνω παιδί γιατί οι χημειοθεραπείες θα είναι πολύ ισχυρές», δήλωσε η Ειρήνη Κόκα, η η πρώτη Ελληνίδα που θα φέρει στη ζωή το παιδί της μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού.

Το 2008 νόσησε από αιματολογικό καρκίνο, το ξεπέρασε, όμως ο καρκίνος επέστρεψε 4,5 χρόνια μετά πιο επιθετικός. Σήμερα είναι στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

«Έπαθα ανακοπή και με επανάφεραν, θυμάμαι τις φωνές της μαμάς μου. Έλεγα ‘θα τα καταφερω’»

Ήθελε πάντα να κάνει ένα παιδί και πριν ξεκινήσει τις χημειοθεραπείες, το 2013, ζήτησε από τον γυναικολόγο της να προχωρήσει σε κατάψυξη των ωάριων της, όμως δεν προλάβαινε, έτσι ο γιατρός προχώρησε στην αφαίρεση του φλοιού της ωοθήκης τον οποίο και καταψύξανε μέχρι η Ειρήνη να γίνει καλά.

«Το 2021 τις ξανατοποθετήσαμε και μέσα σε 6 μήνες το όνειρο μου έγινε πραγματικότητα και περιμένουμε τον μπέμπη», λέει συγκινημένη.

«Επανήλθε με αυτό τον τρόπο η λειτουργία των ωοθηκών και μαζέψαμε τα ωάρια και στη συνέχεια έγινε η εμβρυομεταφορά», εξηγεί ο Κωνσταντίνος Πάντος, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής και γυναικολόγος.

Διεθνώς έχουν γεννηθεί 210 παΐδια με την ίδια μέθοδο και η Ειρήνη που όπως λέει θα κάνει και δεύτερο παιδί φερνή την ελπίδα σε πολλές γυναίκες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα υγείας.

