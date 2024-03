Αθλητικά

Basketball Champions League: “Λύγισε” την Μούρθια ο Προμηθέας (εικόνες)

Με τον Άντονι Κάουαν να βάζει τρία μεγάλα τρίποντα στην τελευταία περίοδο και τον Χάντερ Χέιλ να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι στα 13.3" πριν το τέλος, ο Προμηθέας λύγισε τη Μούρθια.

Με τον Άντονι Κάουαν... on fire από τα 6,75 στην τέταρτη περίοδο και με την άμυνα να «σφραγίζει» τη νίκη στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Προμηθέας υποχρέωσε την πρωτοπόρο Μούρθια στην πρώτη ήττα της στον 12ο όμιλο της φάσης των «16» στο Basketball Champions League. Οι Αχαιοί επικράτησαν με 79-78 των Ισπανών στο «Δ. Τόφαλος», για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης, πιάνοντας τους φιλοξενούμενους στην κορυφή με ρεκόρ 3-1 (η ελληνική ομάδα υστερεί στη μεταξύ τους ισοβαθμία, καθώς είχε ηττηθεί 90-81 στην Ισπανία).

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου ψάχνει πλέον μια νίκη στις εναπομείνασες δύο αγωνιστικές για την ιστορική πρόκρισή της στους «8» της διοργάνωσης.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Άντονι Κάουαν με 22 πόντους και 4/6 τρίποντα (3/3 στον... επίλογο), ενώ από 14 πρόσθεσαν οι Ετσενίκε και Χέιλ.

Τα δεκάλεπτα: 13-16, 39-36, 59-55, 79-78

Μετά το αναγνωριστικό για τις δύο ομάδες πρώτο δεκάλεπτο (13-16 στο 10΄), ο Προμηθέας «ξεκλείδωσε» επιθετικά με πρωταγωνιστές τους Κάουαν, Χέιλ και με σερί 7-0 λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου προσπέρασε στο σκορ στο 18΄ (31-29), ενώ στο 19΄ βρέθηκε στο +4 (35-31), για να πάρει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +3 (39-36).

Δίχως να χάσει τη διάρκεια του στην επίθεση, ο Προμηθέας εκτόξευσε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +8 στο 23΄ (46-38). Ωστόσο τα διαδοχικά λάθη των Αχαιών, κυρίως στην περιφερειακή άμυνα, επέτρεψαν στη Μούρθια να αντιδράσει και να μειώσει στο 24΄ σε 48-45. Οι Κάουαν και Τζόουνς επανέφεραν το +8 (53-45) για την ελληνική ομάδα, αλλά τα αμυντικά κενά βοήθησαν την ομάδα του Σίτο Αλόνσο να παραμείνει κοντά στο σκορ στη λήξη της τρίτης περιόδου (59-55).

Οι Ισπανοί στο 33΄ σόκαραν τον Προμηθέα γράφοντας το 61-63, αλλά δύο λεπτά αργότερα ο Ρέινολντς εκτέλεσε από τα 6,75 για το νέο προσπέρασμα των Αχαιών (66-65). Με σερί 0-4, οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να ελέγξουν τη μοίρα τους (66-69), αλλά ο Κάουαν με τρία κολλητά τρίποντα είχε άλλη... άποψη (75-72 στο 38΄). Στο 39΄ ο Σλίβα βρήκε το μακρινό σουτ σημειώνοντας ακόμη μία ανατροπή για τη Μούρθια (75-76), ενώ ο Έννις διαμόρφωσε το 77-78 λίγο πριν το φινάλε. Ωστόσο, ο Χέιλ στα 13΄΄ για τη λήξη ήταν ψύχραιμος (79-78), με τον ίδιο να κλέβει την μπάλα στην τελευταία επίθεση των Ισπανών, χαρίζοντας στον Προμηθέα μία σπουδαία νίκη.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λίζκα, Βούλιτς, Γκεντβίλας

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 7 (1), Κάουαν 22 (4), Τζόουνς 6 (2), Μπαζίνας 2, Χρυσικόπουλος 5 (1), Κόφι, Στίβενς 6, Ετσενίκε 14, Χέιλ 14.



ΜΟΥΡΘΙΑ (Σίτο Αλόνσο): Ένις 3, Ρόντιονς Κούρουτς 15 (1), Άρτουρς Κούρουτς, Σαντ-Ρος 10 (2), Σλίβα 19 (3), Κοπέιν 9 (2), Ντιανιέ 5 ,Ράντοβιτς 2, Τοντόροβιτς 6.

