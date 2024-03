Κόσμος

Γάζα - Χαμάς: Πρώτα κατάπαυση του πυρός και μετά ανταλλαγή ομήρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε αδιέξοδο βρίσκονται και πάλι οι δύο πλευρές, με τις ΗΠΑ να παραμένουν αισιόδοξες για εκεχειρία.

-

Οποιαδήποτε ανταλλαγή ισραηλινών ομήρων με παλαιστίνιους κρατούμενους μπορεί να γίνει μόνον κατόπιν εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, τόνισε σήμερα ο Οσάμα Χαμντάν, κορυφαίος αξιωματούχος της Χαμάς.

Καθώς συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις στο Κάιρο μεταξύ του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος και εκπροσώπων των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου, ο Χαμντάν παραχωρούσε συνέντευξη Τύπου στη Βηρυτό κατά την οποία επαναλάμβανε τους όρους της Χαμάς: τερματισμός των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας και επιστροφή των εκτοπισμένων στις περιοχές που εγκατέλειψαν.

«Το τελευταίο διήμερο, το κίνημα παρουσίασε τη θέση του σχετικά με την πρόταση που κατέθεσαν οι αδελφοί μεσολαβητές από το Κατάρ και την Αίγυπτο. Επιβεβαιώσαμε τους όρους μας για την επίτευξη εκεχειρίας: πλήρη αποχώρηση (των στρατευμάτων) από τη Λωρίδα της Γάζας και επιστροφή των εκτοπισμένων στις περιοχές που εγκατέλειψαν, ιδίως στο βόρειο τμήμα», είπε ο Οσάμα Χαμντάν, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Η ανθρωπιστική κρίση έχει επιδεινωθεί στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου υπολογίζεται πως παρέμειναν εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι αψηφώντας τις εντολές του ισραηλινού στρατού για εκκένωση. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν καταφέρει να παραδώσουν επισιτιστική βοήθεια στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα από τις 23 Ιανουαρίου. Οι ισραηλινές αρχές έχουν αρνηθεί την πρόσβαση σε οχηματοπομπές του ΟΗΕ, ενώ αμερικανικά αεροσκάφη προχώρησαν σήμερα σε ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας – την πρώτη μιας σειράς ανάλογων επιχειρήσεων που θα ακολουθήσουν.

Απευθυνόμενος στην αμερικανική κυβέρνηση, ο Χαμντάν τόνισε: «Λέμε στην Ουάσινγκτον ότι πιο σημαντικό από την αποστολή (ανθρωπιστικής) βοήθειας είναι να σταματήσουν οι προμήθειες όπλων στο Ισραήλ».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν συζήτησε με τον Μπένι Γκαντζ, που είναι μέλος του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ, την ανάγκη για ανάληψη άμεσης δράσης ώστε να καταστεί δυνατή η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ, Μπλίνκεν και Γκαντζ στη συνάντηση που είχαν σήμερα συζήτησαν επίσης τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός διάρκειας έξι εβδομάδων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

«Τα εμπόδια για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα δεν είναι ανυπέρβλητα» τόνισε ο Μίλερ, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον θεωρεί εφικτή την επίτευξη μιας συμφωνίας.

Την ίδια ώρα ωστόσο ένα στέλεχος της Χαμάς δήλωνε ότι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ «δεν θα είναι ανοιχτή επ’ αόριστον», καθώς οι μεσολαβητές προσπαθούν να καταλήξουν σε μια συμβιβαστική λύση για να σταματήσουν οι μάχες πριν από την έναρξη του Ραμαζανιού. «Δεν θα επιτρέψουμε οι διαπραγματεύσεις να παρατείνονται επ’ αόριστον ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις και ο οργανωμένος λιμός εναντίον του λαού μας», είπε ο Ουσάμα Χαμντάν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Βηρυτό.

Ειδήσεις σήμερα:

Intellexa: Κυρώσεις από τις ΗΠΑ για το Predator

Meta: Επιβεβαιώθηκαν βλάβες στο Facebook και το Instagram

Μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού: Η πρώτη γυναίκα που μένει έγκυος στην Ελλάδα μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)