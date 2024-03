Πολιτισμός

6 Μαρτίου: Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού

Το μήνυμα που απήυθυνε ο υπουργός Παιδείας, Θρηκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης. Δήλωση έκανε και η τομεάρχης Κοινωνικής Συνοχής και Πρόνοιας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Μήνυμα προς τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού απήυθυνε ο υπουργός Παιδείας, Θρηκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο μήνυμα του ο υπουργός Παιδείας ξεκαθαρίζει πως η βία και ο σχολικός εκφοβισμός δεν έχουν θέση στο σχολικό περιβάλλον και τονίζει πως η αντιμετώπιση ανάλογων φαινομένων είναι προτεραιότητα για το υπουργείο Παιδείας.

Το μήνυμα του κ. Πιερρακάκης έχει ως εξής:

"Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές,

Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Η 6η Μαρτίου καθιερώθηκε ως Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, με στόχο να δοθεί ένα συμβολικό μήνυμα επαγρύπνησης απέναντι σε ένα πρόβλημα που κατά τα τελευταία χρόνια εντείνεται, επηρεάζοντας την καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων μαθητών.

Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι: η βία και ο εκφοβισμός δεν έχουν θέση στην κοινωνία, πολλώ δε μάλλον στο σχολικό περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, για όλους στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αποτελεί προτεραιότητα η δραστική πρόληψη και η συστηματική αντιμετώπιση συμπεριφορών και περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ψυχική και σωματική υγεία κάθε μαθήτριας και κάθε μαθητή.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα. Η θέσπιση του Συμβούλου Σχολικής Ζωής, η πρόσληψη και η διαρκής επιμόρφωση ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία και η ένταξη στο σχολικό πρόγραμμα, μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, σεμιναρίων για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών είναι μόνο μερικά από αυτά.

Πρώτοι εμείς, όμως, αναγνωρίζουμε ότι μπορούμε και οφείλουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Γι' αυτό και το επόμενο διάστημα θα δείτε να ξετυλίγεται μια συντονισμένη καμπάνια για την εμπέδωση του αλληλοσεβασμού και της συμπερίληψης στα σχολεία. Κυρίως, όμως, εσείς, οι μαθήτριες και οι μαθητές, θα έχετε στα χέρια σας ένα νέο εργαλείο, μέσω του οποίου θα μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αναφέρετε κάθε περιστατικό που θίγει εσάς ή κάποιον συμμαθητή σας.

Ωστόσο, είναι κρίσιμο να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι το πιο σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση του bullying είναι η αλληλεγγύη. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός πρέπει να μας βρίσκουν όλους απέναντι, ενωμένους και έτοιμους να υπερασπιστούμε κάθε θύμα τους, χωρίς καμία εξαίρεση και χωρίς καμία προϋπόθεση. Σας καλούμε, λοιπόν, να γίνετε η ασπίδα κάθε συμμαθήτριας και κάθε συμμαθητή σας, με τη διαβεβαίωση ότι θα έχετε και εμάς δίπλα σας" ανέφερε ο Υπουργός στη δήλωσή του.





Νοτοπούλου: "Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται ένα πλέγμα προστασίας και στήριξης του παιδιού και της οικογένειας"

"Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού η σημερινή σε μια περίοδο που τα περιστατικά bullying στα σχολεία και ανεξέλεγκτης βίας μεταξύ ανηλίκων αυξάνονται ραγδαία.

Γονείς, εκπαιδευτικοί, τα ίδια τα παιδιά αγωνιούν καθημερινά για το φαινόμενο αυτό που λαμβάνει τρομακτικές διαστάσεις, με τα περιστατικά να γίνονται όλο και πιο βίαια. Τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας και σχολικού εκφοβισμού αποτελούν πλέον καθημερινότητα στη ζωή παιδιών, σε όλη την Ελλάδα αποκτώντας όλο και πιο σοβαρά και επικίνδυνα χαρακτηριστικά.

Πάνω από 10.700 περιστατικά παραβατικότητας ανηλίκων απασχόλησαν την Αστυνομία το 2023 ενώ εξαρθρώθηκαν 17 συμμορίες ανηλίκων, που ασκούσαν σκληρή βία. Ξυλοδαρμοί και μαχαιρώματα έξω από σχολεία, σε πλατείες και στέκια όπου συχνάζουν έφηβοι, βίαιη δράση συμμοριών που επιτίθενται σε τους που καταλήγουν στο νοσοκομείο τείνουν να γίνουν η κανονικότητα.

Σε σχετική έρευνα που εκπόνησε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για το σχολικό έτος 2022-2023, 1 στα 3 παιδιά (32,4%), σε όλη την Ελλάδα, έχει πέσει θύμα εκφοβισμού και 1 στα 6 παιδιά δηλώνει πως αισθάνεται, ότι το σχολείο δεν τους μαθαίνει να μην εκφοβίζουν τους συμμαθητές τους.

Η κυβέρνηση μπορεί να χαρακτηρίζει τη νεανική εγκληματικότητα ως ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα στην εποχή μας, όμως ουδείς φαίνεται να λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπισή της.

Η ενίσχυση της αστυνόμευσης, η αυστηροποίηση των ποινών δεν μπορεί να είναι η λύση. Χρειάζεται να κατανοήσουμε τις βαθύτερες αιτίες της βίας μεταξύ ανηλίκων. Τις αιτίες που οπλίζουν με μαχαίρι το χέρι ενός 13χρονου.

Η οικονομική κρίση, ο εγκλεισμός, η συχνά ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου, η αυξανόμενη φτώχεια, η διεύρυνση των ανισοτήτων, η στεγαστική κρίση, η κρίση των θεσμών, δημιουργούν εύφορο έδαφος για την εκδήλωση βίαιων συμπεριφορών. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται ένα πλέγμα προστασίας και στήριξης του παιδιού και της οικογένειας.

Το bullying στα σχολεία, η παραβατικότητα μεταξύ ανηλίκων και η σύνδεση της οπαδικής βίας μεταξύ ανηλίκων είναι φαινόμενα που απαιτούν δραστικά μέτρα, αποτελεσματικές λύσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε ιδρύσει Κέντρα Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού τα οποία όμως η κυβέρνηση της ΝΔ εγκατέλειψε. Οι αναχρονιστικές πρακτικές της αστυνόμευσης στις οποίες στοχεύει η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορούν να λύσουν ένα τόσο περίπλοκο πρόβλημα.

Χρειάζεται ένα κοινωνικό μοντέλο προστασίας των παιδιών στην κοινότητα μέσω νέων και ενισχυμένων κοινωνικών δομών και υπηρεσιών σε Δήμους, υπουργεία, δομές της Δικαιοσύνης, αστυνομία, με πρόληψη, σε επίπεδο οικογένειας, σχολείου και ευρύτερα της κοινωνίας.

Είναι επιτακτική ανάγκη, τα σχολεία να στελεχωθούν με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους σε μόνιμη βάση. Απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων στήριξης για παιδιά σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά με αναπηρία. Η διαρκώς αυξανόμενη βία των ανηλίκων είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και διαρκώς κλιμακώνεται.

Απαιτούνται άμεσα μέτρα. Απαιτείται η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινωνίας. Να γίνει κατανοητό ότι είναι ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους γιατί αφορά τη ζωή των παιδιών"δήλωσε η κ. Νοτοπούλου

