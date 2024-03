Παράξενα

Γερμανία: Έκανε το εμβόλιο για τον Covid 217 φορές!

Τι διαπίστωσαν ερευνητές που πήραν δείγμα από το αίμα του 62χρονου, για την επόδραση των εμβολίων στο ανοσοποιητικό σύστημα του.

Ένας 62χρονος άνδρας από την Γερμανία, έκανε 217 φορές το εμβόλιο κατά του Covid-19, σε ένα διάστημα 29 μηνών παρά τις συμβουλές των γιατρών.

Το αξιοπερίεργο της υπόθεσης είναι ότι δεν παρουσίασε καμία παρενέρεγεια στο ανοσοποιητικό του σύστημα

Ο Dr. Kilian Schober, από την Πανεπιστημιακή Κλινική του Ερλάνγκεν, δήλωσε πως ενημερώθηκαν μέσω δημοσιεύσεων σε εφημερίδες για τον 62χρονο.

«Ήλθαμε σε επαφή μαζί του και τον καλέσαμε να υποβληθεί σε διάφορες εξετάσεις στο Ερλάνγκεν. Έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον να το κάνει», είπε.

Ο 62χρονος παρείχε δείγματα αίματος και σάλιου και οι ερευνητές τα συνέκρινα με κατεψυγμένα δείγματα αίματός του προτού κάνει τα εμβόλια κατά της Covid-19. «Του πήραμε και νέα δείγματα αίματος, όταν έκανε άλλο ένα εμβόλιο στη διάρκεια των εξετάσεων κατ’ απαίτησή του», ανέφερε ο δρ Schober.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όχι μόνο το ανοσοποιητικό του σύστημα λειτουργούσε εύρυθμα και αποτελεσματικά, αλλά ορισμένα ανοσοκύτταρα και αντισώματα κατά του SARS-CoV-2 ήταν πολύ πιο συχνά απ' ό,τι σε άτομα που είχαν κάνει μόνο τρεις εμβολιασμούς. Ωστόσο, ο 62χρονος αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν συμπεράσματα για τον γενικό πληθυσμό ή να γίνουν συστάσεις βάσει των αποτελεσμάτων, τόνισαν οι ερευνητές.

Η ομάδα δημοσίευσε την Τρίτη τα αποτελέσματα της μελέτης στην επιθεώρηση «The Lancet Infectious Diseases». Η Μόνιμη Επιτροπή Εμβολιασμού (Stiko) της Γερμανίας θεωρεί ότι οι υγιείς ενήλικες ηλικίας έως 59 ετών επιτυγχάνουν βασική ανοσία ερχόμενοι τουλάχιστον τρεις φορές σε επαφή με το αντιγόνο SARS-CoV-2 (δηλαδή μέσω εμβολίων ή νόσησης), συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός εμβολιασμού. Συνιστάται, επίσης, μία ετήσια επαναληπτική δόση εμβολίου για άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, καθώς και για ομάδες υψηλού κινδύνου.

Ο 62χρονος είπε ότι για προσωπικούς λόγους εμβολιάστηκε 217 φορές κατά της Covid-19. H εισαγγελική έρευνα επιβεβαίωσε 130 εμβολιασμούς του σε διάστημα εννέα μηνών με οκτώ διαφορετικά εμβόλια, ανάμεσά τους και τεχνολογίας mRNA, εξήγησε ο δρ Σόμπερ.

Οι ερευνητές κάλεσαν τον 62χρονο στο Ερλάνγκεν για να διαπιστώσουν εάν τα κύτταρα του ανοσοποιητικού του έπαθαν κόπωση και ίσως δεν είναι πλέον σε θέση να καταπολεμήσουν τον κορωνοϊό τόσο αποτελεσματικά λόγω της εξοικείωσης από τον υπερβολικό εμβολιασμό, αλλά δεν βρήκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης ο άνδρας εμβολιάστηκε και πάλι - για 217η φορά. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των αντισωμάτων του αυξήθηκε σημαντικά, ανέφεραν οι συγγραφείς της μελέτης, σημειώνοντας ότι το ανοσοποιητικό του σύστημα ήταν αποτελεσματικό και έναντι άλλων παθογόνων, όπως έδειξαν πρόσθετες δοκιμές.

Πηγή: BBC

