Πολιτισμός

Τέτη Σχοινάκη: Θλίψη στην κηδεία της ηθοποιού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκίνηση στην κηδεία της αγαπημένης ηθοποιού. Ηχηρή η απουσία της Άννας Φόνσου από την κηδεία

-

Θλίψη στην κηδεία της Τέτης Σχοινάκη στο Κοιμητήριο Βύρωνα. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 4 Μαρτίου, ύστερα από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν στο νεκροταφείο και αποχαιρέτησαν την Τέτη Σχοινάκη σε κλίμα συγκίνησης.

Ανάμεσά τους και ο αδελφός της ηθοποιού, Μιχάλης Σχοινάκης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Κώστας Πρέκας, Ζαχαρίας Ρόχας και ο Γιώργος Γεωργίου.

Η αγαπητή ηθοποιός είχε πολλές συμμετοχές σε βιντεοταινίες του 1980 και σε θεατρικές παραστάσεις. Μερικές από τις ταινίες στις οποίες είχε παίξει ήταν τα «Έλα να δοκιμάσουμε», «Γάτα εσύ γάτος κι εγώ», «Γυμνά σκάνδαλα», «Η κρουαζιέρα του έρωτα» και «Κυνηγώντας τον έρωτα».

Η είδηση του θανάτου της έγινε αρχικά γνωστή από την Άννα Φόνσου με ανάρτηση στον λογαριασμό «Σπίτι του ηθοποιού» στο Facebook. Η ηθοποιός έγραψε χαρακτηριστικά: «Έφυγες Τέτη μου αγαπημένη….ήρθα σήμερα από Θεσσαλονίκη για να σε δω αλλά δεν πρόλαβα… ίσως βρεθούμε σ έναν άλλο κόσμο.. μακριά από θλίψεις και αδιαφορία… Αντίο σεμνή μου φίλη…Σ αγαπώ…».

Όπως αποκάλυψε η Άννα Φόνσου στο «Πρωινό», η Τέτη Σχοινάκη πάλευε με την ασθένεια τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, ενώ τις προηγούμενες μέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Σωτηρία και ζύγιζε 29 κιλά. Η ηθοποιός είπε κλαίγοντας στην εκπομπή: «Της είχα τηλεφωνήσει χθες και της είπα ότι θα πάω σήμερα. Δεν πρόλαβα να την δω, πέθανε πριν από δύο ώρες. Ήταν μια εξαίρετη ηθοποιός, δεν ήταν μόνο σε βιντεοταινίες, είχε δουλέψει και στο θέατρο, ήταν και θεατρική ηθοποιός. Ήταν πολύ όμορφη γυναίκα, αυτό είναι δεύτερο, μπροστά στο ταλέντο το υποκριτικό και την αξιοπρέπειά της».Επίσης, πρόσθεσε: «Δεν ήξερε κανείς για την ασθένειά της, δεν ήθελε να το μάθει. Εμείς ήμασταν κοντά της, με το "Σπίτι του Ηθοποιού"».





Ειδήσεις σήμερα:

ΣΥΡΙΖΑ - Γεροβασίλη: επικεφαλής εσωκομματικής αντιπολίτευσης εγώ δεν γίνομαι (βίντεο)

Ομόφυλα ζευγάρια - Κέρκυρα: Σάλος για το “μπλόκο” της Μητρόπολης σε βουλευτές (βίντεο)

Άργος - 32χρονη στον ΑΝΤ1: Με βίασε, με χτύπησε και απείλησε να κάψει ζωντανά τα παιδιά μας (βίντεο)