F1 - Μπαχρέιν: Το 2ο Grand Prix αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ (εικόνες)

Οι φίλαθλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα καθορίσουν την τελική γραμμή εκκίνησης.

Μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα στο Μπαχρέιν, η Formula 1 πατάει ξανά γκάζι με το 2ο Grand Prix του φετινού παγκόσμιου πρωταθλήματος, που διεξάγεται στην πίστα του «Jeddah Corniche Circuit» της Σαουδικής Αραβίας, και θα μεταδοθεί το Σάββατο, 9 Μαρτίου, στις 19:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και ετεροχρονισμένα στις 23:00 στον ΑΝΤ1.

Την Πέμπτη 7 Μαρτίου, και την Παρασκευή 8 Μαρτίου, οι φίλαθλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα καθορίσουν την τελική γραμμή εκκίνησης.

Επιπλέον, το Σάββατο 9 Μαρτίου στις 19:00, θα είναι διαθέσιμη στο streaming κανάλι του ΑΝΤ1+ το «F1 Kids», μια παράλληλη μετάδοση ειδικά διαμορφωμένη για τα παιδιά. Οι μικροί φίλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν όλη την αγωνιστική δράση, με ειδικά γραφικά και ηχητικά εφέ σχεδιασμένα για παιδιά και τους σούπερ σταρ οδηγούς σχεδιασμένους σαν καρτούν. Στην περιγραφή θα είναι η Μαρία Ανδρεάδη, η οποία θα λύνει όλες τις απορίες της 11χρονης Ολίβιας Σεϊτανίδη, ενώ μαζί θα σχολιάζουν όλα τα δρώμενα της F1.

Η Formula 1 μεταφέρεται στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου, στο λιμάνι της Τζέντα, για το 2ο τριήμερο της σεζόν. Η «Jeddah Corniche Circuit» ονομάστηκε ως η «γρηγορότερη » στο ημερολόγιο της Formula 1, με τα μονοθέσια να επιτυγχάνουν μέση ταχύτητα στο γύρο στα 250 χλμ/ώρα. Μόλις 1500 χλμ. διαδρομής, χωρίζουν τον Περσικό Κόλπο από την Ερυθρά Θάλασσα, όπου από αύριο Πέμπτη 7 Μαρτίου έως το Σάββατο 9 Μαρτίου – λόγω Ραμαζανίου – θα διεξαχθεί το 2ο Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας.

Η οδηγική πρόκληση, δεν θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετική. Στο Σακχίρ είχαμε φρένο, γκάζι, μουσική και μεγάλη φθορά των ελαστικών. Στη Τζέντα έχουμε λεία άσφαλτο, που δεν φθείρει τα ελαστικά, και πολύ υψηλές ταχύτητες. Μόνο στον ναό της ταχύτητας, τη Μόντσα ο ρυθμός είναι πιο γρήγορος. Με μήκος 6.174 χιλιόμετρα, η διαδρομή στη Τζέντα είναι η μεγαλύτερη σε δημόσιους δρόμους και η 2η μεγαλύτερη συνολικά, μετά το Σπα. Απαρτίζεται από 27 στροφές, καμία πίστα δεν έχει περισσότερες, και οι οδηγοί θα χρειαστεί να στρίψουν 1350 φορές, πριν τερματίσουν τους 50 γύρους. Πολλές στροφές είναι μέσης ή υψηλής ταχύτητας, οπότε μονοθέσια και οδηγοί, υπόκεινται σε υψηλά πλευρικά φορτία. Όπως και στο Μπαχρέιν, οι κατατακτήριες δοκιμές και ο αγώνας πραγματοποιούνται βράδυ. Η έναρξη του 2ου Grand Prix είναι προγραμματισμένη στις 19:00 ώρα Ελλάδος και οι θερμοκρασίες αναμένεται να είναι αισθητά χαμηλότερες από αυτές στο FP1 και στο FP3, την Πέμπτη 7 Μαρτίου και την Παρασκευή 8 Μαρτίου, αντίστοιχα.

Παράλληλα, η πίστα της Τζέντα, εκτός από τους αγώνες υποστήριξης του 2ου γύρου του πρωταθλήματος Formula 2, φιλοξενεί, την πρεμιέρα του αμιγώς γυναικείου πρωταθλήματος F1 Academy, που θα μεταδοθεί απευθείας από το ΑΝΤ1+ στις 14:05. Πρόκειται για τον 1ο από τους 7 γύρους του θεσμού, που όλοι θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του F1 Grand Prix. Από φέτος, η F1 Academy συγκαταλέγεται ως κατηγορία junior, οπότε οι πέντε κορυφαίες οδηγοί του πρωταθλήματος θα λάβουν πόντους για Superlicense της FIA, που επιτρέπει να οδηγήσεις και στη F1. Επίσης, σε κάθε αγώνα θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί, μια τοπική οδηγός. Στη Σαουδική Αραβία, θα αγωνιστεί η Ρίμα Τζουφάλι.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά, μια ώρα πριν τον αγώνα, το Σάββατο 9 Μαρτίου στις 18:00, μπορείτε να παρακολουθήσετε αποκλειστικά θέματα και συνεντεύξεις από την καρδιά της δράσης αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+. Μεταξύ άλλων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η συνέντευξη του διευθυντή FIA Formula 1, Νικόλα Τομπάζη στον Πάνο Σεϊτανίδη αλλά και η ανάλυση του αεροδυναμικού σχεδιασμού της Red Bull. Στην παρουσίαση της εκπομπής θα πλαισιώσουν τον Τάκη Πουρναράκη και τον Πάνο Σεϊτανίδη, η Μαρία Θωμά και ο Τζώρτζης Μαρκογιάννης. Στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι Γιώργος Ανανίδας, Μαρία Ανδρεάδη, Κώστας Λεώνης, Τζώρτζης Μαρκογιάννης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 2ου GRAND PRIX ΣΕ ΑΝΤ1+:

Θα μπορέσει ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing να παραμείνουν στην κορυφή ή θα έχει απάντηση ο ανταγωνισμός; Μη χάσετε ούτε λεπτό από την αδρεναλίνη και το θέαμα της Formula 1, το Σάββατο 9 Μαρτίου, στις 19:00 ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και ετεροχρονισμένα στις 23:00 στον ΑΝΤ1.

Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν το podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους, να διεκδικήσουν πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia», να φτιάξουν την ομάδα τους στο F1 Fantasy και να τη βάλουν τη λίγκα F1 ANT1 και φυσικά να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.

