Ανήλικη γέννησε στο Ρέθυμνο: Συνελήφθη ο πατριός της και άλλοι δύο άνδρες

Σοκ από τις αποκαλύψεις για την νέα υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης. Μεσήλικες οι άνδρες που συνελήφθησαν, μαζί με τον πατριό του κοριτσιού που έγινε μητέρα στην εφηβεία.

Σοκάρει νέα υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης η οποία γέννησε στο Ρέθυμνο – Συνελήφθησαν δύο άνδρες

Η 15χρονη παρακολουθείται από ψυχολόγο, ενώ οι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις πτυχές της υπόθεσης

Μια ακόμη σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης έρχεται στο φως στο Ρέθυμνο, όπου η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας χειρίζεται με προσοχή τα στοιχεία της υπόθεσης, η οποία αποκαλύφθηκε, όταν μια 15χρονη από τη Βουλγαρία γέννησε πριν από λίγες ημέρες στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η ανήλικη που ζει στο Ρέθυμνο με τη μητέρα της και τον 56χρονο σύντροφό της από τη Ρουμανία, διαπίστωσε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα με τον έμμηνο κύκλο της. Η μητέρα της τη συνόδευσε σε γυναικολογικό ιατρείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν έγκυος και μάλιστα σε προχωρημένο μήνα. Ο ιδιώτης ιατρός συνέστησε να δεχθεί η ανήλικη φροντίδα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου πριν από λίγες ημέρες έφερε στον κόσμο το μωρό της.

Για την υπόθεση της ανήλικης μητέρας, η οποία δεν έχει διευκρινιστεί, εάν είχε επίγνωση της κατάστασής της, ενημερώθηκε το "Χαμόγελο του Παιδιού", που με τη σειρά του ανέφερε το γεγονός στις αρχές, δεδομένου ότι το νεογνό δεν έχει πατέρα. Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, τουλάχιστον δύο άνδρες από τη Ρουμανία, ένας 48χρονος και ένας 44χρονος, φέρονταν να είχαν σεξουαλική επαφή με την ανήλικη. Και οι δύο έχουν συλληφθεί με την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με ανήλικη.

Η 15χρονη παρακολουθείται από ψυχολόγο, ενώ οι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις πτυχές της υπόθεσης. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί, πως από την πλευρά της 15χρονης ή της μητέρας της δεν έχει υπάρξει καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση.

