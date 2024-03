Καναδάς: Μακελειό με νεκρά παιδιά σε σπίτι (εικόνες)

Τουλάχιστον τέσσερα παιδιά περιλαμβάνονται στα θύματα της μαζικής δολοφονίας, μέσα σε σπίτι. Συνελήφθη ένας ύποπτος.

(Πηγή εικόνας: Dacey Media / Χ)

Δύο ενήλικοι και τέσσερα παιδιά δολοφονήθηκαν μέσα σε σπίτι σε προάστιο της Οτάβας, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία στον Καναδά. Η μαζική δολοφονία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στο προάστιο Μπαρχέιβεν. «Είναι προφανώς ένα φρικτό σκηνικό», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας Έρικ Σταμπς στο δίκτυο CBC χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τις συνθήκες του στυγερού εγκλήματος.

Αστυνομικοί έφθασαν στον τόπο του εγκλήματος γύρω στις 11 το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα, 06:00 της Πέμπτης στην Ελλάδα), αφότου ειδοποιήθηκαν ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Ο δήμαρχος της καναδικής πρωτεύουσας Μαρκ Σάτκλιφ έκανε λόγο για «ένα από τα πιο συγκλονιστικά περιστατικά βίας στην ιστορία της πόλης μας», σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

