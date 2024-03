Κοινωνία

ΕΕΣ: Δράση για την σχολική βία και τον εκφοβισμό (εικόνες)

Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στο Σύνταγμα πραγματοποίησε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού πραγματοποίησε την Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024, μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στην Πλατεία Συντάγματος, παρουσία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιου Αυγερινού.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι του Ε.Ε.Σ. και εθελοντές Ειδικότητας Κοινωνικής Πρόνοιας ενημέρωσαν τον κόσμο για τα αίτια, την πρόληψη και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού (bullying), χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, θεματικά, διαδραστικά παιχνίδια και έντυπο ενημερωτικό υλικό. Ταυτόχρονα, εθελοντές της Ομάδας Εμψύχωσης του Τομέα υλοποίησαν μουσικοχορευτικά δρώμενα, με τη συμμετοχή dj, σε μια προσπάθεια ανάδειξης της σημαντικότητας ενός τόσο σοβαρού κοινωνικού ζητήματος. Παράλληλα, αναρτήθηκαν ζωγραφιές και σχετικά μηνύματα από μαθητές Δημοτικού & Γυμνασίου του Κοινωνικού Φροντιστηρίου ΕΕΣ, τα οποία δημιούργησαν τα παιδιά με αφορμή την ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ε.Ε.Σ. στο πλαίσιο των συντονισμένων δράσεων για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, πραγματοποίησε την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024, διαδικτυακή παρουσίαση Ενημερωτικού Οδηγού που έχει εκπονήσει ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας για τη Διαχείριση και την Αντιμετώπιση του Εκφοβισμού (Bullying), που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο κανάλι του Ε.Ε.Σ. στο YouTube εδώ.

