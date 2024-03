Κοινωνία

Αίγινα: Συνελήφθη πατριός για βιασμό της ανήλικης κόρης της συντρόφου του

Από πότε ασελγούσε στην ανήλικη κοπέλα ο πατριός της. Γιατί συνελήφθη και η μητέρα της. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους.

-

Στη σύλληψη ενός 36χρονου Αλβανού υπηκόου στην Αίγινα που κατηγορείται για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικη, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, περί όπλων και περί ναρκωτικών, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πειραιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο 36χρονος φέρεται να ασελγούσε από το 2013 στην ανήλικη κόρη της 50χρονης συντρόφου του, επίσης αλβανικής υπηκοότητας, η οποία συνελήφθη και αυτή, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Το περιστατικό φέρεται να κατήγγειλε η ίδια η 25χρονη ενήλικη, πλέον, παθούσα σε κοινωνική λειτουργό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η ίδια φέρεται να έχει ισχυριστεί ότι ο 36χρονος, αφού βιντεοσκοπούσε τις ασελγείς πράξεις, την απειλούσε ότι θα τις δημοσιοποιήσει στο διαδίκτυο.

Μετά από έρευνα στην κατοχή και στην οικία των δύο συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1505 γραμμ. κάνναβης

αεροβόλο πιστόλι

4 μαχαίρια

το χρηματικό ποσό των 18.275 ευρώ

3 ζυγαριές ακριβείας

τρίφτης και 3 κινητά τηλέφωνα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ