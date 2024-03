Αθλητικά

Μπακς: Eπιστροφή Αντετοκούνμπο με ήττα

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς νίκησαν εύκολα α "ελάφια” και έβαλαν τέλος στο σερί των έξι διαδοχικών νικών τους.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έβαλαν τέλος στο σερί των έξι διαδοχικών νικών των Μπακς τους οποίους κέρδισαν εύκολα με 125-90 στο Σαν Φρανσίσκο. Μοναδικό θετικό σημείο για τα «ελάφια» ήταν η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά από απουσία ενός αγώνα εξαιτίας της τενοντίτιδας στον αριστερό Αχίλλειο.

Με αυτή τη νίκη οι «πολεμιστές» ανέβηκαν στο 33-28 και καταλαμβάνουν την ένατη θέση στη Δύση ενώ αντίθετα οι Μπακς έπεσαν στο 41-22 και βρίσκονται στη δεύτερη θέση της Ανατολής.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Στεφ Κάρι με 29 πόντους (6/10 τρίποντα) ενώ 20 πόντους πρόσθεσε ο Τζόναθαν Κουμίνγκα και 15 ο Τρέις Τζάκσον-Ντέιβις.

Για τα «ελάφια» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 23 πόντους (7/12 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/9 βολές), 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 33 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Ντέιμιαν Λίλαρντ είχε 20 πόντους (6 ασίστ) και 20 πόντους (6 ριμπάουντ) είχε ο Μπόμπι Πόρτις.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς θα είναι οι Λέικερς, τα ξημερώματα του Σαββάτου (05:00) στο Staples Center του Λος Άντζελες.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ουάσινγκτον-Ορλάντο 109-119

Ατλάντα-Κλίβελαντ 112-101

Φιλαδέλφεια-Μέμφις 109-115

Χιούστον-Κλίπερς 116-122

Γιούτα-Σικάγο 117-119

Πόρτλαντ-Οκλαχόμα Σίτι 120-128

Γκόλντεν Στέιτ-Μιλγουόκι 125-90

Λέικερς-Σακραμέντο 120-130