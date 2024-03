Πολιτική

Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας

Η αντζέντα της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Ρουμάνο ομόλογό του.

Με τον Ρουμάνο ομόλογό του Marcel Ciolacu συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην έδρα της ρουμανικής κυβέρνησης στο Βουκουρέστι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως αναφέρουν από την κυβέρνηση, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στον τομέα της ενέργειας και της διασυνδεσιμότητας.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τον ρόλο της Ελλάδας ως παρόχου ενεργειακής ασφάλειας, τόσο μέσω του κάθετου διαδρόμου ενέργειας όσο και μέσω του FSRU ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, έργο μεγάλης σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού.

Συζητήθηκαν ακόμα τα επόμενα βήματα στα έργα κοινού ενδιαφέροντος του σχήματος τριμερούς συνεργασίας με τη συμμετοχή και της Βουλγαρίας, καθώς και ζητήματα περιφερειακού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Στη συνέχεια, στο περιθώριο του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Βουκουρέστι, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Γερουσίας της Ρουμανίας, Nicolae Ciuca.

Χθες το βράδυ ο πρωθυπουργός είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ρουμανίας Klaus Iohannis, στο Μέγαρο Cotroceni.

