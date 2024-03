Κοινωνία

8 Μαρτίου - Μη κρατικά πανεπιστήμια: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις συγκεντρώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύσκολη για όσους θέλουν να μετακινηθούν στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο είναι η Παρασκευή, λόγω πληθώρας κινητοποιήσεων.

-

Αύριο 8 Μαρτίου 2024, από ώρα 11:00 έως και τις απογευματινές – βραδινές ώρες, στο κέντρο της Αθήνας, θα πραγματοποιηθούν παράλληλες συναθροίσεις – συγκεντρώσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας καθώς και την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Αναμένεται η συμμετοχή μεγάλου αριθμού ατόμων από σωματεία, εργατικά κέντρα, εκπαιδευτικούς, φοιτητικούς και μαθητικούς συλλόγους καθώς και από άλλους φορείς και συλλογικότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, με σκοπό τη διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών να συνέρχονται, η Ελληνική Αστυνομία θα λάβει τα αναγκαία μέτρα τροχαίας με την πραγματοποίηση κατά περίπτωση εκτροπών και διακοπών κυκλοφορίας, ώστε να μην διαταραχθεί υπέρμετρα η κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.

Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και κατά περίπτωση -όπου είναι απαραίτητο και ανάλογα με την κίνηση των διαδηλωτών-σε οδούς περιμετρικά των Προπυλαίων, της Πλατείας Ομονοίας (Πατησίων, Αιόλου κ.λπ.), της Πλατείας Συντάγματος (Όθωνος, Λεωφόρους Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας) καθώς και στους οδικούς άξονες της Πανεπιστημίου, της Σταδίου και της Ακαδημίας.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. "Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες μέχρι την ολοκλήρωση των συναθροίσεων - κινητοποιήσεων. Σε περίπτωση εφαρμογής επιπλέον κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση".

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο με νεκρό υπαξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού

Λιοσίων: Επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς και επικίνδυνους ελιγμούς (βίντεο)

Απογευματινά χειρουργεία: Την Τρίτη στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου” η πρώτη επέμβαση