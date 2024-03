Παράξενα

Βραζιλία: Συνελήφθη τερματοφύλακας την ώρα αγώνα (βίντεο)

Καθώς ήταν σε εξέλιξη ποδοσφαιρικός αγώνας στην Βραζιλία οι αστυνομικοί μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και συνέλαβαν τον τερματοφύλακα.

Σε ερασιτεχνικό αγώνα στη Βραζιλία, 24χρονος τερματοφύλακας, ενώ υπερασπιζόταν την εστία της ομάδας του, συνελήφθη από αξιωματικούς της στρατιωτικής αστυνομίας.

Στην πόλη Μουτούμ, 380 χλμ. από το Μπέλο Οριζόντε, διεξαγόταν ο αγώνας της τοπικής ομάδας με την Ντουραντέ για το Copa do Cafe.

Ξαφνικά, όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport, άντρες της στρατιωτικής αστυνομίας εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο για να συλλάβουν τον 24χρονο τερματοφύλακα και να τον απομακρύνουν από τον αγωνιστικό χώρο με χειροπέδες.

Um jogador foi preso durante uma partida de futebol amador em Mutum, a 380 km de Belo Horizonte. Um video feito no local mostra o homem sendo levado pelos policiais durante o jogo entre Mutum e Durande, pela Copa do Cafe. pic.twitter.com/fnhSjAF1KF

— Record Minas (@recordtvminas) March 5, 2024

