Κουτσούμπας: οι “sugar daddies”, τα δίδακτρα και τα “πυρά” για σεξιστικό παραλήρημα

Φωτιές στο πολιτικό σκηνικό άναψε μια αποστροφή του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στην Βουλή, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Πυρ ομαδόν από τα άλλα κόμματα. Πως απαντά ο Περισσός.

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η αναφορά, από το βήμα της Βουλής, του Δημήτρη Κουτσούμπα, σε φοιτήτριες που θα αναζητούν «sugar daddies» προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα δίδακτρα των μη κρατικών πανεπιστημίων.

Στην περιβόητη αποστροφή του, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, είπε χαρακτηριστικά:

«Κυριολεκτικά, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, το κάνετε πιο εύκολο στην κυβέρνηση της ΝΔ. Κι εσείς τα ίδια προτείνετε. Απλά λέτε να αναθεωρηθεί το άρθρο 16 πριν και μετά να γίνει αυτό που φέρνει σήμερα η ΝΔ. Τώρα, για το ανέκδοτο του Σκανδιναβικού μοντέλου, ούτε οι Σκανδιναβοί δεν σας πιστεύουν, αφού κι αυτοί έχουν πάρα πολύ πικρή πείρα από την επιβολή διδάκτρων που οδηγούν ακόμα και σε αυτή τη σαπίλα, νέες κοπέλες, φοιτήτριες, να οδηγούνται να αναζητούν «sugar daddies» για να χορηγήσουν τις σπουδές τους, με γνωστά ανταλλάγματα φυσικά»

Η φράση που χρησιμοποίησε ο κ. Κουτσούμπας πυροδότησε κύκλο αντιδράσεων από την Νέα Δημοκρατία και κόμματα της ήσσονος αντιπολίτευσης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός, σε δήλωση του ανέφερε «Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, επιχειρηματολογώντας από βήματος Βουλής κατά των μη κρατικών Πανεπιστημίων, έκανε την αδιανόητη δήλωση ότι οι φοιτήτριες για να πληρώσουν τα δίδακτρά τους «θα αναγκάζονται να αναζητούν “sugar daddies” με τα γνωστά ανταλλάγματα». Πρόκειται για μία κατάπτυστη, απαράδεκτη, σεξιστική και άκρως υποτιμητική για το γυναικείο φύλο δήλωση. Φανταστείτε μόνο τι θα γινόταν εάν αυτή η αθλιότητα είχε ειπωθεί από πολιτικό οποιουδήποτε άλλου χώρου. Τώρα, είναι απλώς Πέμπτη..».

Στην Βουλή, εν μέσω αντιδράσεων από βουλευτές, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος υπερασπίστηκε την ρήση του κ. Κουτσούμπα, αποδίδοντας την σε απλή «αντιγραφή» όσων αναφέρουν δημοσιεύματα

Για απαράδεκτη και σεξιστική δήλωση έκανε λόγο η Υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, ενώ η Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα τόνισε ότι «Πάνω από έναν αιώνα οι γυναίκες αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα μας στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην κοινωνία χωρίς να χρειαζόμαστε την αρωγή ή την άδεια κανενός άνδρα. Σχόλια που υπονοούν το αντίθετο παραμονές μάλιστα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας υποτιμούν τους αγώνες αυτούς, υποτιμούν τα ανθρώπινα δικαιώματα».

«Έκπληξη και θλίψη προκαλούν οι σημερινές αναφορές του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ κ. Δημήτρη Κουτσούμπα από το βήμα της Βουλής. Ο σεξισμός και ο μισογυνισμός δεν χωρούν στην Αριστερά», αναφέρει σε ανάρτηση της η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα Κεχαγιά.

Ανακοίνωση του Τμήματος Φεμινιστικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει «Με έκπληξη παρατηρήσαμε σήμερα από το βήμα της βουλής τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος να κάνει μια άνευ προηγούμενου σεξιστική δήλωση Ποια ήταν αυτή; «Η επιβολή διδάκτρων οδηγεί φοιτήτριες να αναζητούν “sugar daddies”». Άραγε αυτή είναι η θέση και το επιχείρημα ενός αντιπολιτευτικού κόμματος απέναντι στο κατάπτυστο νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων;

Οι γυναίκες σήμερα παλεύουμε καθημερινά απέναντι σε μια πατριαρχική κοινωνία που δεν λέει να αλλάξει, γεμάτη έμφυλα στερεότυπα. Μια κοινωνία βίας και εξουσιαστικών συμπεριφορών απέναντι σε γυναίκες. Το μόνο που δεν χρειαζόμαστε είναι σεξιστικά σχόλια μέσα από το κοινοβούλιο των υποτιθέμενων υπερασπιστών της ισότητας. Πέφτουν τα προσωπεία για ακόμη μια φορά μετά την καταψήφιση του ΚΚΕ επί της αρχής του νομοσχεδίου για την ισότητα στο γάμο. Η ισότητα δεν είναι μια λέξη προς τέρψιν ψήφων αλλά καθημερινός αγώνας και στάση ζωής…».

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής επεσήμανε ότι «Η αγωνία του κ. Κουτσούμπα να πρωταγωνιστεί στο Luben είναι κακός σύμβουλος. Δεν περιμέναμε από τον Γραμματέα του ΚΚΕ τέτοιο σεξιστικό παραλήρημα».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάλεσε τον Δημήτρη Κουτσούμπα να ανακαλέσει αυτήν τη δήλωση που έκανε την παραμονή της Ημέρας της Γυναίκας και να ζητήσει συγγνώμη.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς, Κωστής Καρπόζηλος υπογραμμίζει ότι η συζήτηση στην Βουλή για τα μη κρατικά πανεπιστήμια γίνεται με «Ένα αντιφατικό και διαιρεμένο ΠΑΣΟΚ, έναν ΣΥΡΙΖΑ που ο αρχηγός του εκδράμει αυτές τις κρίσιμες μέρες στην Αρκαδία και ένα ΚΚΕ που στην προσπάθεια του να γίνει viral καταφεύγει σε ιστορίες για… sugar daddies».

Η απάντηση του ΚΚΕ

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ ως απάντηση στον Νίκο Ρωμανό, αλλά προφανώς δίνοντας απαντήσεις και στις υπόλοιπες αντιδράσεις, αναφέρονται τα εξής:

«Στην προσπάθεια τους να υπερασπιστούν το αντιδραστικό κι αντισυνταγματικό τους νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΙ, οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης είχαν μέχρι τώρα καταφύγει στα ψέμματα, την συκοφάντηση και τον αυταρχισμό. Τώρα καταφεύγουν και στη γελοιότητα ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, στην αυτογελοιοποίηση.

Αλήθεια, δεν γνωρίζουν στη ΝΔ ότι η εμπορευματοποίηση της παιδείας σε μια σειρά από χώρες έχει οδηγήσει ακόμη και σε τέτοια φαινόμενα σήψης, σαν κι αυτά που κατήγγειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφερόμενος σε εκπαιδευτικά «μοντέλα» του εξωτερικού; Δεν γνωρίζουν τα δημοσιεύματα και τις ανατριχιαστικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν νέες φοιτήτριες πατώντας πάνω και στο τεράστιο κόστος σπουδών;

Προφανώς και τα γνωρίζουν, απλά τους ενοχλεί όταν ακούγονται γιατί αναδεικνύουν όλη τη μπόχα του σάπιου καπιταλιστικού κόσμου που εκπροσωπούν. Υποτιμητική και σεξιστική είναι η αποσιώπηση και η ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα και κυρίως η στήριξη μιας πολιτικής που τα αναπαράγει, όχι η καταγγελία τους. Αν οι εκπρόσωποι της ΝΔ αναζητούν κατάπτυστες, απαράδεκτες, σεξιστικές και υποτιμητικές για το γυναικείο φύλο καταστάσεις, ας κοιτάξουν τις εκδηλώσεις της φοιτητικής τους παράταξης, κοινώς «ας κοιταχτούν στον καθρέφτη».

Είναι βαθιά γελασμένοι, αν νομίζουν ότι με τέτοιες διαστρεβλώσεις και κουτοπονηριές θα ξεφύγουν από τη λαϊκή και νεανική οργή για το κατάπτυστο νομοσχέδιο που θέλουν να ψηφίσουν».΄

