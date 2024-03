Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εμβόλιο στα φαρμακεία...επί πληρωμή

Ποιοι εξαιρούνται από την ρύθμιση και ποιος ο λόγος που πληρώνει ο πολίτης τα εμβόλια που έχουν παραληφθεί μέσω ΕΕ.

Πέντε ευρώ συν ΦΠΑ θα πληρώνουν οι πολίτες για να κάνουν το εμβόλιο κορωνοϊού στο φαρμακείο σύμφωνα με το ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε σήμερα για διαβούλευση.

Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη διάταξη όπως αναφέρει το σχέδιο νόμου, γίνεται προσπάθεια διευκόλυνσης εμβολιασμού, με όλα τα εμβόλια, του συνόλου του ενήλικου πληθυσμού που αναφέρονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένου του εμβολίου κατά του κορωνοϊού SARS – CoV – 2, με την πρόβλεψη δυνατότητας εκτέλεσής τους σε ιδιωτικά φαρμακεία, από αδειούχο φαρμακοποιό που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 1 του Ν. 4600/2019 (Α΄ 43) και της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.49734/02.07.2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας πιστοποίησης φαρμακοποιών για την διενέργεια στα φαρμακεία εποχιακού εμβολιασμού και χορήγησης αντιτετανικού ορού στους πολίτες» (Β΄ 2811).

Της ρύθμισης εξαιρούνται υψηλού κινδύνου κατηγορίες ενηλίκων πολιτών, και δη οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς για τα εμβόλια ζώντων εξασθενημένων ιών και οι έγκυες για όλα τα εμβόλια, πλην του εμβολίου της γρίπης, οι οποίοι θα εξακολουθούν να εμβολιάζονται ως και σήμερα.

Ωστόσο, προβλέπεται αποζημίωση του διενεργούντος τον εμβολιασμό φαρμακείου, ποσού 5,00€ πλέον ΦΠΑ, η οποία θα καταβάλλεται από τον εμβολιαζόμενο πολίτη.

Το ερώτημα που τίθεται είναι για ποιο λόγο να πληρώνει ο πολίτης τα εμβόλια που έχουν παραληφθεί μέσω ΕΕ.

Το Ιανουάριο του τρέχοντος έτους ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του είχε πει ότι η αρχική σκέψη είναι ότι θα διατηρηθούν όλα τα κανάλια εμβολιασμού στις δημόσιες δομές δωρεάν αλλά να μπορεί να το κάνει όποιος θέλει και σε ιατρείο ή φαρμακείο με ένα ποσό, το ανώτερο πέντε ευρώ.

Εδώ δεν μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες να το κάνουν δωρεάν θα το κάνουν και επί πληρωμή; Σύμφωνα με τα στοιχεία από την εβδομάδα 11/1/204 μέχρι και την εβδομάδα 29/2/2024 την αναμνηστική δόση την είχαν κάνει μόνο 109.603 πολίτες.

Οι φαρμακοποιοί πάλεψαν πολύ για να επιτύχουν τον εμβολιασμό στα φαρμακεία. Το Ιανουάριο ο πρόεδρος του ΠΦΣ Απόστολος Βαλτάς είχε αναφερθεί στο θέμα λέγοντας ότι τα εμβόλια του κορωνοϊού γίνονται σε φαρμακεία σε 14 χώρες της Ευρώπης.

