Τσικνοπέμπτη: Πλημμύρισαν από κόσμο και... “τσίκνα” οι δρόμοι (εικόνες)

Από νωρίς βγήκαν στους δρόμους οι κάτοικοι στα μεγάλα αστικά κέντρα προκειμένου να "τιμήσουν" την ημέρα.

Από νωρίς, οι Θεσσαλονικείς απολαμβάνουν την Τσικνοπέμπτη, στήνοντας γλέντι στους δρόμους της πόλης.

Οι ψησταριές στο κέντρο της πόλης άναψαν από νωρίς το μεσημέρι, ενώ την εμφάνισή τους έκαναν και οι μουσικοί του δρόμου για να διασκεδάσουν τον κόσμο.

Το σουβλάκι ή καλαμάκι σε τεμάχιο στο χέρι, είναι αυτό που προτιμάται για σήμερα, συνοδεία φυσικά άφθονου ποτού.





Παρέες στήνουν γλέντι σε διάφορα σημεία της πόλης, περαστικοί από το σημείο τραβούν βίντεο και φωτογραφίες, ενώ οι χορευτές προσκαλούν και τους υπόλοιπους να μπουν στον κύκλο.

Στην Βασιλέως Ηρακλείου όπου βρέθηκε ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στη Βόρεια Ελλάδα, Βαγγέλης Κοκολάκος το γλέντι έχει ξεκινήσει από νωρίς, ενώ ίδια είναι η εικόνα και στα Λαδάδικα.

Το γλέντι στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες...της Παρασκευής!

Ανάλογες εικόνες υπάρχουν και σε πολλές περιοχές της Αθήνας, όπως μετέδωσε η ρεπόρτερ του ΑΝΤ1, Δέσποινα Μανδρανή, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

