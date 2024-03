Κόσμος

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας - Ιταλία: Γενική απεργία για τα δικαιώματα των γυναικών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε γενική απεργία μετέτρεψαν την ημέρα υπέρ των γυναικών τα ιταλικά συνδικάτα.

-

Σε εξέλιξη βρίσκεται σε όλη την Ιταλία η γενική απεργία προς στήριξη των δικαιωμάτων των γυναικών. Στην πρωτοβουλία συμμετέχει το μεγαλύτερο μέρος των συνδικάτων της χώρας και η απεργιακή κινητοποίηση αφορά όλους τους παραγωγικούς τομείς (από εκείνον της υγείας μέχρι την παιδεία και τα μουσεία) με μόνη εξαίρεση εκείνο των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Στην Ρώμη ξεκίνησε πορεία γυναικών με συνθήματα όπως «απεργούμε κατά της πατριαρχικής βίας» και «αν σταματήσουμε εμείς, σταματά ολόκληρος ο κόσμος». Στην κινητοποίηση συμμετέχουν επίσης πολλοί Ιταλοί μαθητές και φοιτητές των ιταλικών σχολείων, οι οποίοι κρατούν πανό με την επιγραφή «δεν ξεχνάμε τις γυναίκες της Γάζας και όλης της Παλαιστίνης».

Ιταλικές οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών ζητούν φέτος από τους άνδρες «να μην κάνουν δώρο μιμόζες στις συντρόφους, τις μητέρες και τις αδελφές τους, αλλά να μάθουν να τις σέβονται σε κάθε στιγμή και δραστηριότητα της ζωής τους». Το λουλούδι της μιμόζας είναι το συμβολικό δώρο την Ημέρα της Γυναίκας στην Ιταλία.

Σε μήνυμά της η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι «ευχαρίστησε όλες τις γυναίκες για το ότι αποδεικνύουν καθημερινά την αποφασιστικότητά και τις ανεξάντλητες ικανότητές τους, καταφέρνοντας να κάνουν την διαφορά σε όλη την κοινωνία μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 178 σημεία

Πειραιάς: βομβιστική επίθεση σε χώρο στάθμευσης

Φιντάν στον Λευκό Οίκο: Διακόψτε τις σχέσεις σας με οργανώσεις PKK