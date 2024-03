Υγεία - Περιβάλλον

Λαμία: νεαρός στη ΜΕΘ μετά από ξυλοδαρμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το περιστατικό που έστειλε τον 33χρονο στο νοσοκομείο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

-

Μάχη για τη ζωή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, δίνει 33χρονος αλλοδαπός κρατούμενος των Φυλακών Δομοκού φέροντας σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά από άγριο ξυλοδαρμό.

Οι πρώτες πληροφορίες ήθελαν ο άτυχος άνδρας να έχει χτυπήσει στο κεφάλι μετά από πτώση, καθώς τον είχαν βρει λιπόθυμο οι υπάλληλοι του Καταστήματος και τον είχαν διακομίσει επειγόντως στο Νοσοκομείο Λαμίας την περασμένη Κυριακή.

Ωστόσο σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα ευρήματα έδειξαν σοβαρές κακώσεις σε πολλά σημεία του κεφαλιού του που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από μια απλή πτώση από ανθρώπινο ύψος!

Γεγονός είναι ότι από τη Δευτέρα (4/3) βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr 33χρονος εκτίει ποινή κάθειρξης για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς: βομβιστική επίθεση σε χώρο στάθμευσης

Φιντάν στον Λευκό Οίκο: Διακόψτε τις σχέσεις σας με οργανώσεις PKK

Φιντάν στον Λευκό Οίκο: Διακόψτε τις σχέσεις σας με οργανώσεις PKK