Μη Κρατικά ΑΕΙ - Πιερρακάκης: πιο ελεύθερα, πιο ισχυρά τα δημόσια πανεπιστήμια

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης για το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για τα πανεπιστήμια.

Ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνει πως «ξεκινά μια νέα εποχή, με πιο ισχυρά δημόσια Πανεπιστήμια και ένα αυστηρό πλαίσιο για τη λειτουργία μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων ιδρυμάτων».

Στην ανάρτησή του, αφού ευχαρίστησε όσους και όσες ψήφισαν το σχέδιο νόμου στην Ολομέλεια της Βουλής, τόνισε πως «ήταν δύο εξαιρετικά απαιτητικές εβδομάδες» αλλά και πως «χθες πετύχαμε μια νίκη για την Παιδεία. Συνεχίζουμε».

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες νωρίτερα, είχε υπερψηφιστεί το νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Ήταν δύο εξαιρετικά απαιτητικές εβδομάδες στη Βουλή. Σήμερα ξεκινά μια νέα εποχή για την ανώτατη εκπαίδευση. Με πιο ελεύθερα, πιο ισχυρά, πιο εξωστρεφή, δημόσια Πανεπιστήμια και ένα ξεκάθαρο και αυστηρό πλαίσιο για τη λειτουργία μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων ιδρυμάτων. pic.twitter.com/9pX8m7KpnP — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) March 9, 2024

