Μεσανατολικό – Πάπας: Ισραηλινή κυβέρνηση και Χαμάς είναι ανεύθυνοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο παγκόσμιος προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για τους πολέμους Μέσης Ανατολής και Ουκρανίας.

-

«Κάθε ημέρα, στις 7 το απόγευμα, τηλεφωνώ στην καθολική ενορία της Γάζας. Εξακόσιοι άνθρωποι ζουν εκεί και διηγούνται τα όσα βλέπουν: πρόκειται για πόλεμο», δήλωσε ο πάπας Φραγκίσκος, σε συνέντευξή του στην ελβετική τηλεόραση.

Αναφερόμενος, πάντα, στην κατάσταση στην Μέση Ανατολή, ο ποντίφικας πρόσθεσε: «Στον πόλεμο υπάρχουν δύο αντιμαχόμενες πλευρές, όχι μία. Οι ανεύθυνοι είναι αυτοί οι δύο που πολεμούν. Και δεν υπάρχει μόνο ο στρατιωτικός πόλεμος, αλλά και ο ανταρτοπόλεμος, ας τον πούμε έτσι, της Χαμάς, ενός κινήματος που δεν αποτελείται από στρατό. Πρόκειται για κάτι το άσχημο».

«Ας δούμε την Ιστορία, όλοι οι πόλεμοι που ζήσαμε, τελειώνουν με μια συμφωνία», ολοκλήρωσε ο Φραγκίσκος.

Για την Ουκρανία

Ο πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στον ρώσο-ουκρανικό πόλεμο. Πιο αναλυτικά, ο ποντίφικας δήλωσε: «Θεωρώ ότι είναι ισχυρότερος εκείνος που αναγνωρίζει την κατάσταση, σκέφτεται τον λαό, έχει το θάρρος να "σηκώσει λευκή σημαία", να διαπραγματευτεί. Σήμερα μπορεί να γίνει διαπραγμάτευση, με τις ισχυρότερες διεθνείς δυνάμεις. Η λέξη διαπραγμάτευση είναι λέξη θάρρους».

Ερωτηθείς σχετικά με όσους, στην Ουκρανία, κάνουν αναφορά στο ενδεχόμενο «να υψωθεί λευκή σημαία», ο Φραγκίσκος πρόσθεσε: «Όταν βλέπεις [....] ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, πρέπει να έχεις το θάρρος να διαπραγματευθείς. Μπορεί να νιώθεις ντροπή,... αλλά με πόσους άλλους νεκρούς θα λήξει όλο αυτό; Πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση εγκαίρως, αναζητώντας μια χώρα που να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής. Σήμερα, υπάρχουν πολλοί που θέλουν να μεσολαβήσουν στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Τουρκία έχει αυτοπροταθεί, όπως και άλλες χώρες. Μην ντρέπεσθε να διαπραγματευθείτε, πριν η κατάσταση χειροτερέψει ακόμη περισσότερο».

In an interview to a Swiss TV station, Pope Francis reflects at length on various aspects of war and its devastating effects, noting that it takes two sides to make war and encouraging negotiations to end the wars in Ukraine and Gaza.https://t.co/H9JHiFPj8w