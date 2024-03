Αθλητικά

Πέθανε ο Γιώργος Μυλωνάς

Θλίψη στην οικογένεια του αθλητισμού από την απώλεια του Γιώργου Μυλωνά.

«Φτωχότερη» είναι από σήμερα η οικογένεια του στίβου, αλλά και του χάντμπολ, καθώς «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών ο Γιώργος Μυλωνάς. Ο εκλιπών έκανε σπουδαία καριέρα ως ακοντιστής με την φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ στη συνέχεια μεταπήδησε στο χάντμπολ, όπου διέπρεψε ως αθλητής, προπονητής, αλλά και διοικητικός παράγοντας.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΕΓΑΣ αναφέρει: «Θρήνος στον ελληνικό στίβο για το θάνατο του Γιώργου Μυλωνά, ενός από τα μεγαλύτερα ταλέντα των ρίψεων που άνθισε τη δεκαετία του ’70. Γεννήθηκε στις 23 Απριλίου 1955 και διέπρεψε ως ακοντιστής του Παναθηναϊκού Α.Ο. Στη διεθνή καριέρα του στο στίβο είχε ως μεγαλύτερη επιτυχία την 6η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων στο Ντούισμπουργκ το 1973.

Σημείωσε δύο πανελλήνια ρεκόρ εφήβων με 71.90μ (12/7/1973) και 72.14μ (18/7/973), ενώ πέτυχε νίκες στο πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων το 1973 με 69.92μ και στους μαθητικούς την ίδια χρονιά. Το ατομικό του ρεκόρ ήταν 72.92μ, όταν κατατάχθηκε δεύτερος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανδρών το 1975.

Μετά το 1973 ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και αργότερα ασχολήθηκε με επιτυχία ως προπονητής στο χάντμπολ. Ξεκίνησε ως αθλητής από τον Παναθηναϊκό και από κει μεταπήδησε στον Αθηναϊκό, όπου μαζί με μία εξαιρετική φουρνιά αθλητών έφτασαν μέχρι τα ευρωπαϊκά σαλόνια.

Στη συνέχεια ασχολήθηκε με την προπονητική, αρχικά με τις ακαδημίες του Αθηναϊκού και έπειτα ως προπονητής της ανδρικής ομάδας. Οδήγησε τους «Λόρδους» στο πρώτο κύπελλο της ιστορίας τους το 1997 στο Μετς. Η οικογένεια του στίβου, η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα και το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους για το χαμό του Γιώργου Μυλωνά.»

