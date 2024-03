Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία - Αισθητός και στο Καστελλόριζο

Ποιο ήταν το επίκεντρο της δόνησης και ποιο το μέγεθός της.

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (10/3) στην Τουρκία, στον θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Αττάλειας.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε 110 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αττάλειας και 22 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ντέμρε, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 21 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Καστελλόριζο.

O Τούρκος σεισμολόγος Sukru Ersoy καθησύχασε λέγοντας ότι δεν είναι καταστροφικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Διοίκησης της προεδρίας Καταστροφών και Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD) ο9 σεισμός 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 16:55 ώρα Τουρκίας (15.55 ώρα Ελλάδος) στα ανοιχτά της περιοχής Demre της Αττάλειας. Το εστιακό βάθος του σεισμού ανακοινώθηκε στα 35,12 χιλιόμετρα, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Στη δήλωση του AFAD αναφέρεται ότι «μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει αρνητική κατάσταση μετά τον σεισμό 4,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 16.55 στη Μεσόγειο, στα ανοιχτά της περιοχής Demre της επαρχίας Αττάλειας. Οι προσπάθειες έρευνας συνεχίζονται. Ευχόμαστε οι επηρεαζόμενοι πολίτες να γίνουν σύντομα καλά».

Ο κυβερνήτης της Αττάλειας Hulusi Sahin δήλωσε μετά τον σεισμό: «Από τη στιγμή που ήταν στη θάλασσα, ο αντίκτυπός του έγινε λιγότερο αισθητός. Δεν αναφέρθηκε τίποτα αρνητικό. Αυτό είναι το Demre, είναι μια τουριστική περιοχή, δεν υπάρχουν πολυώροφα κτίρια ».

Μιλώντας στο CNN TURK μετά τον σεισμό των 4,7 Ρίχτερ, ο καθηγητής Sukru Ersoy ανέφερε:

«Σεισμοί συμβαίνουν σπάνια σε αυτές τις περιοχές. Δεν έχουμε δει μεγάλους σεισμούς σε όλη την ιστορία. Σεισμός 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα μπροστά στη Ρόδο, ήταν σε επικίνδυνο σημείο. Δεν ανησυχώ για αυτόν τον σεισμό στα ανοικτά των ακτών του Demre. Το λέω με βάση αυτά που γνωρίζουμε. Οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή μπορεί να έχουν μεγάλα ιστορικά διαστήματα. Οι δύο σεισμοί είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους».

Ο Τούρκος σεισμολόγος είπε ότι "οι σεισμοί μεγέθους 6 Ρίχτερ είναι οι σεισμοί όπου αρχίζουν οι ζημιές".





