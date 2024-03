Αθλητικά

Άρης - Μαρούσι: Με... υπογραφή Ραντούλιτσα “υπέταξε” το Αλεξάνδρειο

Το Μαρούσι, πέρασε νικηφόρο από το Αλεξάνδρειο που "υπέταξε" τον Άρη.

Κυρίαρχο, από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, το Μαρούσι πέρασε νικηφόρα απόψε από το Αλεξάνδρειο, για την 20ή αγωνιστική της Basket League, απέναντι στον Αρη, κερδίζοντας με 73-67. Αποτέλεσμα που του έδωσε τη δεύτερη συνεχή νίκη του στο πρωτάθλημα (σ.σ. μετά την επιτυχία την περασμένη εβδομάδα κόντρα στον Απόλλωνα Πατρών) και την 7η συνολικά στη σεζόν.

Το σύνολο του Νίκου Βετούλα κυριάρχησε στη ρακέτα (47 ριμπάουντ, 15 εκ των οποίων επιθετικά) και είχε κορυφαίο στο παρκέ τον Μίροσλαβ Ραντούλιτσα. Ο Σέρβος σέντερ… υπέγραψε τη επικράτηση της ομάδας του, τελειώνοντας τον αγώνα με νταμπλ -νταμπλ (19 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κόψιμο).

Με νταμπλ-νταμπλ τελείωσε το ματς για το Μαρούσι και ο Ρόμπερτ Γούνταρντ (10 πόντοι, 15 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 κοψίματα), ενώ ξεχώρισαν, ακόμη, για λογαριασμό του οι Αλέξανδρος Νικολαΐδης (10 πόντοι, 5 ασίστ), Γκλεν Κόζι (10 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα).

Δεύτερη στη σειρά ήττα για τον Αρη στο πρωτάθλημα (προηγήθηκε το «στραβοπάτημα» στην Πάτρα απέναντι στον Προμηθέα), στον οποίο στοίχισε η επιθετική αστοχία (7/11 βολές, 21/45 δίποντα, 6/30 τρίποντα).

Πρώτος σκόρερ για τους Θεσσαλονικείς, για τους οποίους δυσκολεύει η προσπάθεια τερματισμού στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας της Basket League, ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος (18 πόντοι, με 1/10 τρίποντα, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 37-43, 50-60, 67-73

Η επιθετική δράση των Τολιόπουλου, Μπλούμπεργκς έδωσε στον Αρη προβάδισμα 5 πόντων (18-13) στο 7’. Το Μαρούσι «απάντησε» με επιμέρους σκορ 4-15, με εκτελεστές τους Νικολαΐδη, Τζούστον, Μπρίσκο, Γούνταρντ και πήρε τα ηνία στο ματς στο 12’ με +6 (22-28). Διαφορά που συντήρησε μέχρι το τέλος της δεύτερης περιόδου και στο 21’, με διαδοχικά δίποντα του Ραντούλιτσα, «ανέβασε» στο +10 (37-47).

Διατηρώντας τον έλεγχο στο παιχνίδι, δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο, το Μαρούσι ξέφυγε με +12 (48-60).

Ο Αρης πλησίασε στο 33’ στους 4 πόντους (58-62), οι φιλοξενούμενοι δεν αποσυντονίστηκαν, όμως. Δυο λεπτά αργότερα πήγαν εκ νέου στο +9 (36’ 60-69) και «καθάρισαν», ουσιαστικά, με την κατάκτηση της νίκης.

*Ολιγόλεπτη διακοπή υπήρξε στο 24’ , καθώς ζητήθηκε από τους διαιτητές να αποχωρήσει φίλαθλος του Αρη, ο οποίος καθόταν σε θέση περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου

Διαιτητές: Καρπάνος, Μαγκλογιάννης, Μηλαπίδης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Τολιόπουλος 18 (1), Μπλούμπεργκς 8 (2), Μποχωρίδης 4, Ντε Σόουζα 2, Χάρελ 10 (2), Σλαφτσάκης 2, Σανόγκο 4, Κατσίβελης 8, Περσίδης 3 (1), Καλόγηρος, Μπάνκστον 2, Ριντ 6.

ΜΑΡΟΥΣΙ (Νίκος Βετούλας: Κόζι 10 (1), Στασινός 2, Τζούστον 10, Ραντούλιτσα 19 (1), Γούνταρντ 10 (1), Μπόγρης, Μπρίσκο 4, Νικολαΐδης 10 (1), Γιαννόπουλος 8 (2).

