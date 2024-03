Κοινωνία

Κηφισός: φονική παράσυρση πεζού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στον Κηφισό.

-

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζό στον Κηφισό.

Πιο συγκεκριμένα, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Κυριακής, στο ύψος της Ιεράς Οδού στο ρεύμα προς Πειραιά.

Άμεσα στο σημείο έφτασε περιπολικό της Τροχαίας αλλά και ασθενοφόρο που παρέλαβε τον πεζό ο οποίος σύμφωνα με το ΕΚΑΒ κατέληξε πριν μεταφερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Ερευνα για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία Αττικής.

Ειδήσεις σήμερα

Καρναβάλι: Φαντασία, κέφι και χαρά στο Μοσχάτο (εικόνες)

Θεσσαλονίκη - Ομοφοβική επίθεση: τι λέει το θύμα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή βρέφος 2,5 μηνών