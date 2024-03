Κοινωνία

Καλλιθέα: Έκρηξη βόμβας σε κατάστημα

Βομβαρδισμένο τοπίο θύμιζε η περιοχή μετά την έκρηξη. Μεγάλες ζημιές στην επιχείρηση, σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και παρακείμενες πολυκατοικίες.

Ισχυρή έκρηξη αναστάτωσε τους κατοίκους της Καλλιθέας, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Η έκρηξη προήλθε από τοποθέτηση βόμβας σε κάβα ποτών στην οδό Αλεξάνδρου Πάντου 7.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές στο κατάστημα καθώς και σε σταθμευμένα οχήματα και στις γύρω πολυκατοικίες.

Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί της ΕΛΑΣ.

