Όσκαρ: Βραβείο και αποθέωση για την Έμμα Στόουν (εικόνες)

Η δημοφιλής ηθοποιός πήρε για δεύτερη φορά στα χέρια της, το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Η Έμμα Στόουν έλαβε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου —για δεύτερη φορά—, για την ερμηνεία της στην μπαρόκ κωμωδία του Γιώργου Λάνθιμου «Poor Things».

Ήδη βραβευμένη για τον ρόλο της στην ταινία «La La Land», η 35χρονη αμερικανίδα ηθοποιός αυτή τη φορά ενσάρκωσε μια αυτόχειρα την οποία επαναφέρει στη ζωή εκκεντρικός επιστήμονας εμφυτεύοντάς της εγκέφαλο αγέννητου εμβρύου και ξεκινά να ανακαλύπτει τη ζωή από την αρχή, χωρίς αιδώ ή προκαταλήψεις. Επικράτησε των Λίλι Γκλάντστοουν («Δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού»), Σάντρα Χούλερ («Ανατομία μιας πτώσης»), Κάρι Μάλιγκαν («Maestro») και Ανέτ Μπένινγκ («Nyad»).

