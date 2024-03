Οικονομία

“Εξοικονομώ” για επιχειρήσεις: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις

Ποια είδη επιχειρήσεων πορούν να υποβάλουν πρόταση και μέχρι ποιο ποσό μπορούν να επιδοτηθούν.

Την Τρίτη 12 Μαρτίου πρόκειται να ανοίξει, η πλατφόρμα του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ για επιχειρήσεις που θέλουν να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση. Οι αιτήσεις θα γίνονται στην ιστοσελίδα https://exoikonomoepixeiro.energy-invest.gov.gr .

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 200.000.000 ευρώ, απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις α) εμπορίας αγαθών/υπηρεσιών και β) τουριστικού κλάδου έως και 200 κλινών (μισός προϋπολογισμός για κάθε κατηγορία) με έως 250 εργαζόμενους, και ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50.000.000 ευρώ.

Το ποσοστό της επιδότησης, ανάλογα με τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου που θα παρουσιαστεί, μπορεί να φτάσει και το 65%, αρκεί το σχέδιο να οδηγεί σε 40% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και 35% μείωση εκπεμπόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα. Πάντως οι υποψήφιες για επιδότηση επενδυτικές προτάσεις μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 500.000 ευρώ για τις τουριστικές επιχειρήσεις και τις 250.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις εμπορίας αγαθών ή/και υπηρεσιών. Οι παρεμβάσεις που είναι επιλέξιμες για επιδότηση περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων :

Θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης

Ενεργειακή αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, από νέας τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/παρουσίας χρηστών

Εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας

Εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως αντικατάσταση ψυκτών,

Εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων όπως αντικατάσταση ανεμιστήρων

Εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης

Εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας , όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα και μικρές ανεμογεννήτριες

Εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο

Αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά στην παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία).

