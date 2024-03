Life

Κέιτ Μίντλετον: Ζήτησε συγνώμη για την “πειραγμένη” φωτογραφία

Δείτε το μήνυμα της πριγκίπισσας της Ουαλίας, σχετικά με την φωτογραφία που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα.

Η πριγκίπισσα Κέιτ ζήτησε σήμερα συγνώμη μετά τη δημοσίευση χθες, Κυριακή, μιας φωτογραφίας, στην οποία η σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ, διαδόχου στον θρόνο της Βρετανίας, εμφανίζεται μαζί με τα τρία παιδιά τους και την οποία μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία αναγκάστηκαν να αποσύρουν καθώς έκριναν ότι είχε υποστεί επεξεργασία.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.



Wishing everyone a Happy Mother's Day. C



?? The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024

«Όπως πολλοί ερασιτέχνες φωτογράφοι, μερικές φορές κάνω πειράματα με την επεξεργασία. Θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη για τη σύγχυση που προκάλεσε η οικογενειακή φωτογραφία που μοιραστήκαμε χθες», ανέφερε η Κέιτ σε ανάρτησή της στο Χ.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024

Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη φωτογραφία που είχε δοθεί στη δημοσιότητα από το Παλάτι του Κένσιγκτον μετά την επέμβαση στην οποία υπεβλήθη η Κέιτ και εξαιτίας της οποίας έχει αποσυρθεί από τα καθήκοντά της.

