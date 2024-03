Κοινωνία

Κολωνός: Τηλεφώνημα για βόμβα σε κτήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης

Σε ποιες οδούς στα γύρω τετράγωνα έχει διακόψει την κυκλοφορία η Αστυνομία για λόγους ασφαλείας.

Μετά το κτήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στην οδό Δέγλερη, ένα ακόμα τηλεφώνημα για βόμβα αναστάτωσε αργά το πρωί της Δευτέρας, πολίτες και αστυνομικές αρχές. Συγκεκριμένα το τηλεφώνημα αφορούσε σε κτήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης στη Λεωφόρο Καβάλας (Αθηνών) στο ύψος μεταξύ του Μεταξουργείου και του Κολωνού.

Στο σημείο προσήλθε κλιμάκιο πυροτεχνουργών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και αξιωματικοί της ΕΛΑΣ που εξέτασαν τον χώρο.

Η Τροχαία προχώρησε άμεσα σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων

στη Λεωφόρο Καβάλας (Αθηνών), από την οδό Αχιλλέως έως και την οδό Μητροδώρου και

στη Σπύρου Πάτση, από την Ιερά Οδό έως και τη Λεωφόρο Καβάλας (Αθηνών).

