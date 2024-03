Κοινωνία

Πρωτοδικείο Αθηνών: Απειλή για βόμβα – εκκενώθηκε το κτήριο

Η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Δέγλερη.

'Άγνωστος τηλεφώνησε στις 9:30 στο κέντρο 'Άμεσης Δράσης της ΕΛΑΣ και προειδοποίησε πως έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο Πρωτοδικείο Αθηνών, χωρίς όμως να δώσει χρονικό περιθώριο για την έκρηξη του.

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και πραγματοποιεί ελέγχους ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε εκκένωση του κτηρίου καθώς και σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Δέγλερη.

